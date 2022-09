Au Sporting d’Anderlecht le mal est profond…

Battu pour la quatrième fois en huit journées et restant sur un piètre un sur douze, le Sporting d’Anderlecht s’enfonce de plain-pied dans la crise. Et difficile de voir comment Felice Mazzù et ses hommes vont réussir à s’en dépêtrer…

** **** ** ** *** ****** ** ****** *** ***** ****** ***** *************** ** **** ***** ***************** ************** ** ******** *************** ** * ***** *** ****** ******** ****** ****** ******* ** ****** ****** ***** ********* ******** ** *** ******** ******* ** ******** ************** **** *** ******* ******* ******* *** **** ****** ***** ** ******** ** **** ************ ****** *** *** ******** ***** ************************ ******* *** ****** ***** **** *** ************* *** ** ******** **** **** **** ********* *************** ********* *** ******** ** **** *** ******* ** *** ********* ****** ******* ** *********** ** ********* ** ****** ******** ********** **** *********** ******* ** ***** *************** ** ****** ******* ********* ********** ** ******* ********** * ****** ** **** ******** ********* ******** ** ** ******* ********** ** **** ********* ** ******** ************ *************** ** *** **** ********* ******** **** *** *** ***** ** ** ***** ********* ** ***** ***** **** ** ******* ** ** ********** ** *** ********** ********** ********* **** ********* **** **************** *** *************** ******* ** * * ** ** ***** **** ** ****** **** **** ***** ***** ********* *** ****** ** ****** ******** ** ********** ******** *** ***** **** *** *** ******** ** ****** ********* **** ***** *** **** ******* ****** ********* ***** ** * ** ****** ********** *** ** ************ ********** ********** *** ********** ************* ******* ************ ********* *** ******* ** ******** *** ************* ** *********** **** ** ******* ** ** ********* ******** ** ** ********** ****** *********** *** ** ****** ****** *** *** ** **** ** ***** **** ** ****** *** *********** ***** ***** ********** ******** ** ***** ** ** *** ** **** *** ******* **** *** **** ************** ********** ******** ** *********** ** *** ** ** ****** ****** ****** ** ****** *** ***** ** ************* **** *** ****** ** ** ********** ****** *** *** **** ** ********** *** ** ***** ***** ********** ****** *** ****** ** ********* ** *********************** ** **** ***** ****** *** ****** *** ** ****** ************* ** ***** ** *********** *** ********************* ****** ********* ** ********** ** **** ********* ** ** ***** ****** *** ***** *** *** ****** ******** ****** **** ** ************ ********** **** ** **** ** **** ****** ** ***** ******** **** ******* **** ***** *** *** ***** ** ** ****** ******** ** **** ***** ********** ** ********** *** ** ** *** ** ***** ****** ** ************ ********* ****** ****** **** ** ****** *** ** **** ** **** ******* ********** ** **** **** ******** **** ********* ** * ****** ** ** ******************* ** *** ******** **** ********* *** ********* ******** **** *** ****** ******** ****** ****** ** *************** ** **** ** ****** **** ** ********** *** ************** ******** ** ******* *** ** **** ****** ********* **** ** ******** *** ********** **** ************* ******* ********** *** **** *** ******** ********* ** **** *** ***** *** *** ****** ** **** *** *** ****************** ******** ****** ******* ********** *** **** ******* **** ******* *** ***************** **** ****** ** *** ****** ** **** ******* ** ***** ********* ** *** ******* ****** ***************** ** * ******* ** ********** ** **** ** ****** ********** ** * ****** *** *********** ** ********* ** ****** ** ****** ************ *** ** ******** **** **** ** ********* ** ************************ ** ***** ******** *********** ** ******* *** ****** **** ** **** *** *********** **** *** ** ******* ** **** ** ***** *** ********* *** *** ********* ************* ** ******** ********** ** *** **** ********* ** ********* *** ********* *** ** ******* ** ********* ** **** **************************** ****** ************* ****** ********* *********** *** ********** ********** ********* **** *** ********** *** ****** ** ****** ****** ** **** ** ********* ********** *** ** ****** **** ** **** ***** ** ***** **** ******* *** ********* **** *********** ******** ********** ** ******** **** **** *** *** ** ******** **** ** ***** ***** *** *** ******* ** ********** ***** *** ******* *********** ** *********** ************ ****** ****** ** ****** *** ** ******* ******** ** ****** *** *** ***** *** ** ***** **** ** ****** ** ********* ********* ** ****** ****** ****** *** ****** ** ******** ******* ****** ************ ** ** ***** ********* ** ********* ******** *** **** **** *** **** ***** *** ********* ** ********** ** ******* **** *** *********** ** ****** ** ** ******* ** *********** *********** **** ** ***** **** ** ***** ********* ***** ******** ** ** ****** ** ***** ******* ********* ** ************ ***** *** *** ****** ************** **** ** ********* ** *********** ** ** *********