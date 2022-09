Les dirigeants d’Anderlecht ne veulent pas parler de crise: «On reste calme»

L’entraîneur des Mauves, interrogé en conférence de presse, est revenu sur la défaite de ses ouailles à Westerlo.

Quatre matchs sans victoires pour Anderlecht en Pro League. Les Mauves stagnent au classement et n’arrivent plus à gagner en championnat. Après la défaite contre Westerlo ce dimanche après-midi, Felice Mazzu est revenu sur cette période compliquée traversée par le club bruxellois.

Questionné sur la défaite en tant que telle, le coach des Mauves a mis en avant un manque d’expérience lors du jeu en transition de Westerlo. Il salue l’envie de ses joueurs : « Ce n’est pas une question de manque d’envie. On ne fait pas toujours les bons choix et il y a pas mal de déchets. »

Le mot crise pourrait commencer à pointer le bout de son nez au sein du club anderlechtois. Mais, pour l’ancien T1 de Charleroi et son staff, il n’en est pas question. « Je continue à travailler et à aller de l’avant », poursuit-il. « Je continue de croire en mon groupe. Mon problème principal est de faire gagner mon équipe. »

Comme à son habitude, le président du matricule 35, Wouter Vandenhaute, est descendu dans le vestiaire anderlechtois. Mais, là aussi, son discours ne se veut pas alarmiste du tout. « Il n’a rien dit de spécial », explique Felice Mazzù. « On reste calme et on continue à travailler, c’est tout. »