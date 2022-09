Le président d'Anderlecht descend dans le vestiaire: voici ce qu'il aurait dit

L’entraîneur des Mauves, interrogé en conférence de presse, a expliqué les propos du président des Mauves.

Quatre matchs sans victoires pour Anderlecht en Pro League. Les Mauves stagnent au classement et n’arrivent plus à gagner en championnat. Après la défaite contre Westerlo ce dimanche après-midi, Felice Mazzu demande de continuer à travailler.

Questionné sur la défaite en tant que telle, le coach des Mauves a mis en avant un manque d’expérience lors du jeu en transition de Westerlo. Il salue l’envie de ses joueurs : « Ce n’est pas une question de manque d’envie. On ne fait pas toujours les bons choix et il y a pas mal de déchets. »

Le mot crise commence à faire quelques échos du côté d’Anderlecht mais Felice Mazzu rassure pour gérer cette mauvaise passe : « Je continue à travailler et à aller de l’avant. Je continue de croire en mon groupe.[…] Mon problème principal est de faire gagner mon équipe. »

Plus loin dans l’interview, on apprend que le président d’Anderlecht est descendu dans le vestiaire. Ce qui n’est toutefois pas une grande surprise, puisque Wouter Vandenhaute descend dans le vestiaire mauve après chaque rencontre, quel que soit le résultat. Le coach explique les propos du président : « Il n’a rien dit de spécial, ‘on reste calme et on continue à travailler’. »