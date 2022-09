D1A: Anderlecht s’incline 2-1 à Westerlo en fin de match

Les hommes de Felice Mazzu continuent ainsi leur mauvaise série en championnat.

La série négative se prolonge pour Anderlecht, qui a enregistré une troisième défaite en quatre matchs de championnat dimanche à Westerlo (2-1). Par contre, Igor Vetokele (6e) et Halil Akbunar (83e) ont stoppé une série de trois défaites des Campinois, qui se retrouvent douzièmes (9 points). Anderlecht, qui a égalisé momentanément par Sebastiano Esposito (70e), occupe le 9e rang (10 points) après 8 journées de championnat.

Jonas De Roeck a effectué quatre changements et a directement titularisé Nacer Chadli, qui est arrivé cette semaine à Westerlo. Le coach campinois a tablé sur le duo Lyle Foster-Vetokele en attaque. A Anderlecht, Jan Vertonghen, victime d’une gêne au mollet, était absent et Lior Refaelov a été préservé. Felice Mazzù a lancé au coup d’envoi Noah Sadiki, Hannes Delcroix, Majeed Ashimeru, Yari Verschaeren et Mario Stroeykens.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que le Kuipje bondé fasse la fête: lancé sur la gauche par Foster, Maxim De Cuyper a centré vers Vetokele, qui a frappé à bout portant (6e, 1-0). Westerlo a poursuivi sur la même dynamique et Chadli s’est mis en évidence notamment en obligeant Hendrik Vancrombrugge à détourner un tir bien cadré (12e). Anderlecht n’était toujours pas dans le match et les supporters, qui entonnaient» nous voulons voir du football» ont dû se contenter d’un tir sans danger de Stroeykens (38e). Pire encore, sans un retour de Sadicki, Foster aurait doublé l’avance des enthousiastes Campinois (41e).

Au repos, Mazzù a sorti Sadiki pour Duranville mais sur une perte de balle de Wesley Hoedt, le ballon est parvenu à Tuur Dierckx dont le tir a manqué de puissance(48e).Le coach anderlechtois a alors apporté une nouvelle modification à son dispositif en sortant Amadou Diawara pour Esposito, qui s’est positionné en duo avec Fabio Silva (56e). La production offensive d’Anderlecht ne s’en est pas ressentie directement alors que Vancrombrugge a été sauvé par la transversale sur un tir de Nene (67e). Dans la foulée, sur une passe de Refaelov; monté à la place de Stroeykens (67e), Esposito a égalisé d’une frappe enroulée (70e, 1-1).

Toutefois, les réservistes ont également fait leur travail côté visité puisque monté au jeu (75e), Kyan Vaesen a vu sa frappe repoussée par Vancrombrugge vers Foster, qui n’a pas profité du rebond (82e). Par contre, Akbunar, le milieu turc arrivé de Goztepe, a marqué son premier but sept minutes son apparition sur le terrain (83e, 2-1).

Le bilan des Mauves se chiffre désormais à 1 point sur 12 et 10 sur 24 en championnat.

