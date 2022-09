Rupture de stock de sacs-poubelles dans plusieurs grandes surfaces à Bruxelles!

Plusieurs clients se plaignent de ne pas trouver de sacs-poubelles blancs pour l’instant. À raison puisque Bruxelles Propreté annonce une rupture de stock

Rupture de sacs blancs 60L et 30L dans plusieurs grandes surfaces. Les clients l’ont bien remarqué, et Bruxelles Propreté s’explique dans un communiqué. « En raison d’un problème de production chez un fournisseur agréé, plusieurs grandes surfaces se trouvent en rupture de stock de sacs blancs de 60L et 30L. Nous invitons les citoyens qui font face à ce souci d’approvisionnement à en alerter les responsables du magasin et à se rendre dans un autre commerce. Ce problème est temporaire puisqu’une nouvelle livraison de sacs blancs de 60L est prévue la semaine de 05/09 et qu’une livraison de sacs blancs de 30L est prévue dans deux semaines. Bruxelles-Propreté tient à présenter ses excuses pour ces perturbations indépendantes de sa volonté. Merci pour votre compréhension et vos efforts. »