La Vénerie à Watermael-Boitsfort fête ses 50 ans le samedi 24 septembre

Le 24 septembre, La Vénerie (Centre culturel & Centre d’Expression et de Créativité de Watermael-Boitsfort) soufflera ses 50 bougies lors de la Fête d’ouverture de saison.

L’occasion de célébrer 50 années de créations, de projets audacieux et de culture à Watermael-Boitsfort. Un après-midi entièrement gratuit qui s’ouvrira en musique avec La Fanfare du Coin du Balai. Suivront à l’Espace Delvaux et sur la Place Keym, une série d’activités pour petits et grands.

Côté spectacles, les spectateurs découvriront l’univers singulier et onirique d’Opticirque, cabinet des curiosités (Compagnie Longshow), un moment magique, clin d’œil à la tradition du cirque du Centre culturel.

Plusieurs artistes et comédiens qui sont passés par nos salles, entre autres, Eric De Staercke ou encore Véronique Castanyer, conteront les Chroniques de La Vénerie. Au menu : anecdotes, souvenirs et science-fiction. Côté cinéma, le public aura l’occasion de se replonger dans un classique de Disney qui fête également son demi-siècle avec Les Aristochats.

Les récits font aussi partie de l’histoire du Centre culturel & Centre d’Expression et de Créativité. L’équipe Des Capsules & Vous viendra à la rencontre des gens pour filmer et récolter leurs anecdotes.

La Vénerie a toujours privilégié la parole citoyenne et la participation de tous. Et parce que parfois des images valent mieux que des mots, l’équipe de La Vénerie a fouillé dans les archives et retrouvé quelques perles : photos, vidéos, diapo, et autres supports vintage seront exposés à l’intérieur des bâtiments.

Le Centre d’Expression et de Créativité proposera une immersion dans le monde des ateliers avec Au Cube3 et invitera petits et grands à décoller et tenter une expérience collective d’envol !

Qui dit fête, dit musique…

En fin de journée, les sonorités latino ouvriront la soirée avec Compasso de Gato Quartet. Et dès les premiers signes du soleil couchant, Zam Ebalé, accompagné de musiciens, fera vibrer et danser La Vénerie et son public entre rythmes afro, soul et rumba.

À la lueur des braseros, la foule pourra se rassembler pour une danse autour d’un totem symbolisant 50 ans de création artistique. Une journée pour se retrouver, célébrer, partager, rire et danser.