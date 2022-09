D1A : pour sa saison avec l’Union Saint-Gilloise, Mazzu remporte le prix Guy Thys

Le prix décerné par la BFC Pro, l'association des entraîneurs professionnels belges de football souhaite honorer le meilleur entraîneur de football belge de la saison écoulée.

Felice Mazzu a reçu le prix Guy Thys pour la saison 2021-2022. Ce prix honore le meilleur entraîneur de football belge de la saison écoulée. Le lauréat est choisi par les entraîneurs professionnels belges eux-mêmes et décerné par la BFC Pro, l'association des entraîneurs professionnels belges de football.

Georges Leekens a remis le prix à l’actuel entraîneur d’Anderlecht: « Pour moi, Felice est le gagnant mérité. Parce que je l'apprécie vraiment en tant qu'entraîneur et en tant que personne. C'est un homme consciencieux, émotif et extrêmement motivé dans son métier. A l’Union, il a fait ses preuves en promouvant immédiatement son équipe en première division et, la saison suivante, avec plus ou moins le même noyau, il a presque failli décrocher le titre. »

Felice Mazzu a également commenté cette distinction : « Cela fait plaisir parce que pour moi, c’est un prix très important. Quand ça vient du monde dans lequel vous travaillez, c’est beaucoup plus enrichissant. Ce prix représente vraiment la profonde reconnaissance des entraîneurs. »

Philippe Clement a terminé à la deuxième place, Tom Saintfiet à la troisième. De son côté, Karel Geraerts a reçu le prix du meilleur T2.