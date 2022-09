Un émeutier de la manifestation contre les mesures Covid arrêté à Brussels Airport

Un homme soupçonné de coups et blessures contre la police ainsi que rébellion armée lors de la turbulente manifestation contre les mesures sanitaires du 21 novembre dernier à Bruxelles a été arrêté jeudi à Brussels Airport.

L’individu a été relaxé après audition, en attendant la poursuite de l’enquête, mais a d’ores et déjà été cité à comparaître en octobre prochain devant le tribunal correctionnel.

La manifestation « Ensemble pour la liberté » contre l’introduction des pass sanitaires avait rassemblé quelque 35.000 personnes le 21 novembre. La plupart d’entre elles avaient manifesté pacifiquement mais de violentes émeutes avaient éclaté en marge de l’événement.

La police avait dû régulièrement utiliser le canon à eau et des gaz lacrymogènes après que des manifestants lui eurent lancé des feux d’artifice ou d’autres projectiles. En outre, des conteneurs, des poubelles et des palettes avaient été incendiés ici et là. Trois policiers avaient été blessés au cours de la manifestation et 44 fauteurs de troubles avaient été arrêtés.

Après les émeutes, une task force avait été mise en place au sein de la police bruxelloise pour analyser toutes les images de la manifestation et des émeutes afin de retrouver les différents suspects. La police et les procureurs avaient également diffusé plusieurs avis de recherche contenant des images de certains des émeutiers.

L’une de ces personnes, qui aurait jeté à plusieurs reprises des objets sur les agents, a finalement été retrouvée à l’aéroport de Zaventem jeudi et arrêtée par la police aéronautique. Des inspecteurs de la task force de la police de Bruxelles l’ont transféré au commissariat pour audition. Il a ensuite été relaxé et cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles le 4 octobre prochain.

Cet individu était déjà connu de la police pour des infractions liées à la drogue et des menaces.