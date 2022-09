Écran géant sur la Place de la Bourse pour la dernière étape de Remco sur la Vuelta

Le champion belge de cyclisme se rapproche de la victoire au Tour d’Espagne, ce qui serait une première pour la Belgique sur un Grand Tour depuis 44 ans et une victoire de Johan De Muynck. La Ville de Bruxelles veut marquer le coup.

Dimanche sera-t-il un jour de fête pour la Belgique ? La prudence reste de mise, mais on se rapproche d’un moment qu’on pourrait qualifier d’historique pour le cyclisme belge : une première victoire dans un Grand Tour depuis… 44 ans. Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close en a bien conscience. Il a annoncé sur Twitter qu’un grand écran géant allait être installé sur la Place de la Bourse dimanche, dès 17h pour la dernière étape.

Attention à ne pas crier victoire trop vite. Le maillot rouge (et non jaune comme au Tour de France) Remco Evenepoel possède une avance confortable de plus de deux minutes sur son plus proche concurrent, l’Espagnol Enric Mas. Le Belge a jusqu’ici franchi tous les obstacles qui se dressaient sur son passage, mais ce samedi, l’avant dernière étape proposera cinq cols aux cyclistes, et une dernière occasion pour les adversaires d’Evenepoel de le piéger. S’il résiste aux assauts de ses adversaires, le dimanche, vers Madrid, sera assurément un jour de fête, un peu à l’image de ce que proposent les Champs Elysées pour le Tour de France.

Pour rappel, Remco Evenpoel est depuis peu parrain de la brigade cycliste de la zone de police de Bruxelles-Ixelles.