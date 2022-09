Anderlecht à Westerlo: retrouvez notre analyse dans «En attendant le match» (vidéo)

Vidéo

Dans notre émission « En attendant le match », nos experts, Jean-François Rémy (VOOSPORT), Guillaume Raedts et Frédéric Larsimont (Chef foot de Sudinfo et Le Soir) ont préfacé le match périlleux qui attend les Mauves à Westerlo.

Ce dimanche, à 13h30, Anderlecht se rend à Westerlo… où il n’a pas que de bons souvenirs.

Le 5 septembre 1998, il y a presque 24 ans jour pour jour, les Mauves ont subi l’une de leur plus grande gifle en championnat au Kuipje : 6-0 !

Le 8 avril 2000, c’est un revers 5-0 que les Bruxellois encaissent à Westerlo alors qu’à l’époque il n’avait plus besoin qu’un petit point pour être champion.

Ces lourdes défaites remontent à un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et pourtant aujourd’hui encore, on en parle et cela reste un traumatisme pour les supporters du Sporting d’Anderlecht.

Match piège, le Sporting toujours à la recherche de ses marques, Vertonghen et son rôle dans la défense mauve… ce sont les différents thèmes abordés dans nostre podcast-vidéo par nos experts Jean-François Rémy (VOOSPORT), Guillaume Raedts et Frédéric Larsimont (Chef foot de Sudinfo et Le Soir).