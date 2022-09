Europa League: l’Union a fait le mur à Berlin

Analyse

Grâce à la première victoire de leur Histoire européenne hors de leurs bases, les vice-champions belges se sont résolument positionnés dans un groupe marqué par deux succès à l’extérieur. L’Union (0-1) et Braga (0-2) font donc la course en tête.

Les 550 supporters de l’Union en goguette à l’Union Berlin, dans les anciens quartiers Est de la capitale allemande n’ont pas fait le déplacement pour rien. Outre le fait de pouvoir s’offrir un city trip dans l’une des villes les plus attrayantes d’Europe, ils ont pu goûter aux parfums d’une victoire indiscutable mais aussi à l’atmosphère bon enfant de l’Alte Försterei et ses 18.000 places debout (sur un total de 22.000) qui en fait un stade au cachet si particulier. Sur leur baquet VIP, les dirigeants de l’USG se sont laissés aller à une réflexion concernant leurs projets de déménagement à venir. Il se chuchote en effet qu’après avis de l’UEFA, les plans du futur stade saint-gillois, sans doute sur le site du Bempt à Forest, comprendraient le maintien de 50 % de places dépourvues de sièges, histoire de préserver et de transférer l’ambiance incomparable du parc Duden.

Sur le terrain même des hostilités, les vice-champions de Belgique n’ont guère eu le loisir de savourer leur deuxième déplacement européen de la saison, après avoir goûté à l’ivresse d’Ibrox Park jusqu’à devoir y noyer leur chagrin. Moins de larmes et pas de vilaine gueule de bois cette fois, puisque le retour d’Allemagne s’est effectué avec un large sourire. Et la satisfaction du devoir accompli, sans doute au-delà de toutes les espérances, avec un succès qui, a priori, devrait valoir davantage que les 3 points réglementaires. Lorsque l’on connaît l’importance d’une victoire hors de ses bases dans un championnat circonscrit à 6 journées – qui plus est chez un adversaire direct – les dirigeants et le staff technique saint-gillois mesureront mieux que quiconque l’importance de ce départ sur les chapeaux de roues. Un score minimal certes mais nettement suffisant pour marquer les esprits aux côtés du Sporting Braga, lui aussi auteur d’un match parfait à Malmö (0-2).

Ces deux équipes se détachent donc au classement avant de bénéficier de l’avantage du terrain la semaine prochaine. Du côté de la trésorerie, outre le bonus de départ inhérent à la qualification pour la phase de groupes (3,63 millions), ce sont 630.000 euros qui viendront agrémenter la trésorerie des deux clubs grâce à ce premier succès.

Un premier succès forgé, d’un point de vue belgo-belge, dans des conditions nettement moins évidentes en seconde qu’en première période. Quoi de plus normal, à partir du moment où Lynen, au bénéfice d’une position inhabituelle à la pointe du triangle médian du fait de la suspension de Lazare, s’était retrouvé dans le rôle du buteur du jour à la suite d’un contre rondement mené via Boniface. Les deux équipes évoluaient dans le même registre du regroupement avant jaillissement, mais c’est bien la RUSG qui se montra la plus opportuniste. Juste avant la pause : le coup de Jarnac était parfait !

Inutile de préciser que le second volet de cette première confrontation entre les deux Union ne ressembla pas au premier. Après la pause, l’injection de quatre éléments à vocation offensive côté allemand, changea la donne en matière de gestion des événements. La solidarité affichée par le 5-3-2 jaune et bleu valu certes au clan belge une deuxième moitié de rencontre sous pression, mais sans toutefois que l’on puisse parler d’un siège en règle de la part d’une équipe allemande actuellement invaincue en Bundesliga. Au bout du compte, le bloc saint-gillois aura fait mieux que tenir : il aura contenu son adversaire avec un métier consommé. Comme si cette joyeuse bande de néophytes avait à elle seule les 20 matchs de l’Histoire du club dans les jambes.

L’Union continue son petit bonhomme de chemin avec une fraîcheur contagieuse. Et à écrire un chapitre de sa prestigieuse histoire avec pour plume à son chapeau, une première victoire européenne à l’extérieur. Cette équipe n’est décidément pas au bout de ses surprises. Et son public aussi.