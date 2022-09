Bruxelles réfléchit à supprimer l’indexation des loyers pour les biens énergivores

La proposition de la secrétaire d’État bruxelloise au Logement Nawal Ben Hamou (PS) de supprimer l’indexation des loyers pour les biens considérés comme des «passoires énergétiques», a donné lieu jeudi à un premier échange.

Après deux tentatives infructueuses de plafonnement de l’indexation des loyers via autant de propositions de la secrétaire d’Etat socialiste il y a quelques mois, celle-ci a soumis, comme le révélait jeudi le quotidien l’Echo, au gouvernement, une nouvelle proposition.

L’objectif est toujours de prendre des mesures pour supprimer la «double peine» dont souffrent les locataires: l’impact de la forte poussée des tarifs de l’énergie, et, par effet de rebond une hausse significative de l’indexation des loyers via celle de l’indice santé

Ben Hamou a proposé de lier indexation des loyers et la performance énergétique des biens, sachant que les biens les mieux isolés engendrent une consommation et des dépenses énergétiques moindres.

Selon cette proposition, seules les habitations dont le bail est enregistré et qui disposent d’un certificat PEB (performance énergétique des bâtiments) de catégorie A, B, C ou D pourraient ainsi faire l’objet d’une indexation, indiquait l’Echo, ce que confirme le cabinet de la secrétaire d’État .

Nawal Ben Hamou proposait que les loyers des logements classés E, F ou G ne pourraient plus être augmentés. D’après le cabinet de la secrétaire d’État, l’échange au gouvernement a été constructif. Il y a un accord pour discuter du principe et pour examiner, moyennant vérifications techniques approfondies, la piste d’une non indexation des biens situés en cagories F et G, assortie d’un plafonnement progressif pour les catégories C, D et E. Seules les catégories A et B peu énergivores pourraient donner lieu à l’indexation complète.