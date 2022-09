Conference League: Anderlecht va de l’avant contre Silkeborg (0-0, direct)

Direct

Les Mauves ont un coup à jouer dans ce premier match de la phase de groupes.

Anderlecht effectue son retour en phases de groupes d’une Coupe d’Europe après quatre ans d’absence avec la réception de Silkeborg dans le groupe B de la Conference League. West Ham et le Steaua Bucarest figurent également dans ce groupe.

Avec 1 point sur 9 lors des trois dernières journées de championnat « ’l’atmosphère n’est pas des plus sereines et positives », avait reconnu l’entraîneur mauve et blanc Felice Mazzù en conférence de presse. Mais la Conference League est « une autre compétition » et les Bruxellois « vont mettre beaucoup d’énergie positive et d’envie ».

Le onze de base d’Anderlecht : Van Crombrugge, Vertonghen, Hoedt, Debast, Murillo, Amuzu, Diawara, Ashimeru, El Hadj, Refaelov, Silva.

Le direct commenté