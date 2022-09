Feu vert aux 1ers contrats pour verduriser des îlots denses à Molenbeek et Bruxelles

Le gouvernement bruxellois a donné jeudi son feu vert au lancement des deux premiers contrats d’axe et d’ilot (CACI) visant notamment à dédensifier et à verduriser davantage certains îlots dans les communes de Molenbeek et de Bruxelles-Ville.

Au total, un montant de 10 millions d’euros sera ainsi consacré pour la dédensification et la verdurisation des quartiers centraux de la capitale.

Selon le ministre-président Rudi Vervoort, en charge de la rénovation urbaine, l’appel à candidature imposait que les sites proposés soient repris en zone de carence en espaces verts accessibles au public. Ces zones de carences mettent en lumière les espaces où les aménagements d’espaces verts et les dynamiques de végétalisation sont prioritaires pour lutter contre les effets du réchauffement climatique et l’effet des ilots de chaleur, afin d’offrir une meilleure qualité de vie aux Bruxellois.

La Ville de Bruxelles va travailler sur le projet de l’ilot « Querelle ». Ce morceau de territoire du quartier des Marolles, repris en zone de carence en espace vert, cristallise, d’après Rudi Vervoort, de nombreux défis sociaux et urbanistiques et rassemble les atouts majeurs pour faire l’objet d’un CACI.

La commune de Molenbeek quant à elle, s’attèlera à la dédensification de l’ilot et de l’axe « Courtrai Ostende ». Cet ilot, à proximité de la gare de l’Ouest, est aujourd’hui presque entièrement bâti et les rares espaces de cours intérieures sont, pour la très grande majorité d’entre eux, fortement minéralisés, ce qui en fait un des îlots les plus denses de la capitale.

Les visions et programmes qui en découlent sont attendus pour fin 2023.