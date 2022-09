La «Forêt interdite» d’Harry Potter prendra vie dès novembre à deux pas de Bruxelles

La « Forêt interdite » de l’univers d’Harry Potter prendra vie à partir du 5 novembre au château et dans le domaine de Groenenberg à Leeuw-Saint-Pierre (Brabant flamand), annonce jeudi Warner Bros. Themed Entertainment, à l’origine du projet.

Plongés dans les profondeurs de la forêt à la tombée de la nuit, les visiteurs pourront découvrir, le long d’un sentier illuminé, de nombreuses créatures fantastiques telles que les hippogriffes, les centaures, les licornes et les Nif ? eurs, entre autres. D’autres surprises seront également au rendez-vous et devraient ravir les fans de l’univers imaginé par J.K. Rowling.

Un village à thème proposant nourriture et boisson ainsi qu’une boutique de souvenirs feront également partie de l’expérience.

Une liste d’attente donnant accès à des informations et une billetterie exclusives est dès à présent ouverte. Les tickets seront disponibles à partir du 15 septembre sur le site officiel de l’événement. Il faudra débourser entre 23 et 55 euros pour un adulte et entre 19 et 40 euros pour un enfant, selon la séance choisie.