Manifestation de taxis à Bruxelles: un cortège de 300 taxis s’est élancé

Un cortège réunissant environ 300 taxis a démarré jeudi vers 11h45 de la gare du Nord. Les chauffeurs de taxi européens sont réunis pour dénoncer les révélations d’UberFiles et défiler dans la capitale en cortège.

La manifestation internationale de taxis investit désormais la petite ceinture de Bruxelles

Elle provoque de gros embouteillages le long du parcours. La tête du cortège se trouve rue Belliard et se dirige vers le lieu de dislocation de la manifestation, rond-point Schuman, mais les derniers véhicules du cortège occupent encore une grande partie de la petite ceinture.

Le trafic est complètement perturbé entre Rogier et Arts-Loi dans les deux sens, confirme Bruxelles Mobilité.

Les chauffeurs de taxi se sont mis en route vers 11h45 et sont maintenant à mi-parcours. La tête du cortège se trouve rue Belliard mais le cortège de 300 véhicules s’étend jusque loin sur la petite ceinture. Lorsque les premiers manifestants, défilant à pied, sont passés à proximité de l’ambassade des États-Unis, située boulevard du Régent, les doigts d’honneur ont fleuri (Uber est une société américaine) et des « Uber go home » (« Uber rentre chez toi ») ont été scandés. Les taxis, tout en klaxonnant, poursuivent leur route vers le quartier européen. Feux de Bengale et pétards sont aussi au programme.

« Nous sommes ici pour défendre nos moyens de subsistance », déclare le chauffeur de taxi suisse Abel Ben Mbarek, venu de Genève.

Son collègue espagnol de Barcelone, Jaime Sau, demande que le secteur des taxis soit mieux protégé. « Les problèmes de base sont les mêmes dans tous les pays européens. Nous voulons être défendus, car nous sommes un secteur public. Nous sommes venus ici ensemble en tant que chauffeurs de taxi pour former une voix commune ».

Une fuite de données de plus de 124.000 documents internes montre que le service de taxi alternatif Uber a tenté de s’immiscer politiquement et s’est rendu coupable de pratiques douteuses pour éviter les contrôles. Les associations européennes de taxis demandent que des enquêtes soient ouvertes contre Uber, tant au niveau européen que national. Ils veulent que des mesures fortes soient prises et éventuellement des sanctions.

« Uber est une concurrence déloyale et l’administration européenne devrait mettre en place une commission pour approfondir les divulgations d’UberFiles », estime Jaime Sau.

« Uber est la bête noire des chauffeurs de taxi. Ils nous prennent notre travail, ils travaillent illégalement, ils ne respectent pas les règles, pourtant ils sont protégés par la politique. Nous avons gagné une affaire devant le tribunal fédéral, mais il n’y a pas eu de suite et la loi n’est pas appliquée. C’est comme ça partout : à Bruxelles, en Espagne, en Italie. C’est une maladie, une épidémie », renchérit le chauffeur suisse Abel Ben Mbarek.