Le World Fair Play Day fêté à l’Hôtel de ville de Bruxelles

Ce mercredi, la salle Gothique de l’Hôtel de ville de Bruxelles a accueilli la journée mondiale du fair-play. Une date symbolique qui remémore le « mousquetaire » du tennis français en 1963.

Le World Fair Play Day a été fêté mercredi dans la salle Gothique de l’Hôtel de ville de Bruxelles en présence de Dominique Monami, la vice-présidente du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) et médaillée olympique, Sven Gatz (Open Vld), ministre bruxellois en charge des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l’Image de Bruxelles, et de Herman Van Rompuy, ancien président du Conseil Européen et ministre d’Etat.

Les présidents des trois institutions internationales du fair-Pplay étaient également présents : Philippe Housiaux, président du Mouvement Européen pour le Fair-Play, Jen Kamuti, président du Comité International pour le Fair-Play, et Pierre Zappelli, président du Panathlon International.

Illustrer le fair-play

Un nouveau clip vidéo illustrant les valeurs du fair-play a été présenté lors de la cérémonie. Il contient des photos de gestes fair-play issues des archives du Comité International Olympique (CIO), des séquences vidéos de sportifs de haut niveau illustrant le fair-play et enfin, des « face caméra » de personnes prononçant dans leur langue natale la phrase « Le fair-play, c’est tous les jours ».

« En tant qu’ex-professionnelle, je sais à quel point les athlètes sont déterminés quand il s’agit d’obtenir une victoire ou de battre un adversaire », avoue Dominique Monami. « Mais ces victoires ne doivent pas se faire au mépris du respect de certaines valeurs. Une victoire sans fair-play est une victoire sans éclat. Une médaille brillera d’autant plus si le résultat sportif a été obtenu dans le respect de l’adversaire ».

Le World Fair Play Day est célébré le 7 septembre (en souvenir du jour où, en 1963, sous l’égide de Jean Borotra, « mousquetaire » du tennis français, se réunissaient à Paris ceux qui porteraient le Comité International du Fair-Play sur les fonts baptismaux) depuis 2020 à l’initiative du Panathlon Wallonie-Bruxelles, avec l’appui d’organisations internationales actives dans quelque 120 pays (le Comité International pour le Fair Play, le Panathlon International et le European Fair Play Movement).