MolenGeek lance SideGeek, une alternative au recrutement classique pour 100% d’embauche après les formations.

L'expérience MolenGeek démontre au fil des années que les jeunes de quartier présentent une réelle source de talent inexploité. Le fait de ne pas avoir de grille de lecture scolaire leur amène un état d’esprit différent, une plus value pour les entreprises en termes d'innovation, particulièrement dans les domaines qui demandent une logique particulière comme l’intelligence artificielle et la cybersécurité.

Les entreprises bougent les codes du recrutement classique, et se lancent dans un vrai changement de mentalité en challengeant complètement les ressources humaines. Plus d’une centaine de grandes entreprises vont vont s’investir dans ce nouveau programme.

SideGeek a été développé et conçu pour permettre aux entreprises de s'impliquer dès le début de la formation avec les candidats, ce qui permet d’établir une relation plus proche et plus durable pour le futur employé.