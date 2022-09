Course KickCancer à Bruxelles le 25 septembre: Angèle donnera le coup d’envoi

Angèle et Niels Destadsbader donneront le coup d'envoi de la course solidaire de KickCancer Run To Kick le 25 septembre. L’objectif est de récolter un million d’euros.

Le 25 septembre 2022, la 5e édition de Run To Kick se déroulera au pied de l'Atomium. Angèle donnera le coup d'envoi de la course solidaire annuelle organisée par KickCancer, la fondation belge qui lutte contre le cancer de l'enfant. D'autres visages familiers seront également présents : Niels Destadsbader parrain de la fondation, ainsi que Jacques et Kevin Borlée qui participeront à la course. L'objectif est de réunir un million d'euros pour financer cinq projets de recherche européens visant à améliorer les traitements pour les enfants atteints de cancer. Pour la première fois, tous les projets sélectionnés sont également accessibles aux patients belges. L'inscription à la course peut se faire jusqu'au 20 septembre.

Ne pas laisser les enfants au bord de la route

Pourquoi des recherches supplémentaires sont-elles nécessaires ? Selon les universitaires et les oncologues, il y a une nette pénurie de thérapies innovantes. Ce n'est pas un manque de connaissances, mais un manque de ressources qui est à l'origine des lacunes des traitements existants.

Delphine Heenen, fondatrice de KickCancer, estime que le fait que les enfants belges puissent participer à tous les projets de recherche cette année est une première importante.

« L'importance de l'innovation pour les enfants belges atteints de cancer ne doit pas être sous-estimée. Tous les traitements innovants ne sont destinés qu'aux adultes et ne conviennent malheureusement pas aux enfants. En outre, les effets négatifs à long terme de ces traitements – tels que les retards de croissance, les difficultés d'apprentissage, les maladies chroniques plus tard dans la vie, les amputations, etc – sont extrêmement problématiques. Avec ces nouveaux projets de recherche, les enfants belges ont également la possibilité d'accéder à l'innovation », déclare Mme. Heenen.

Plus le nombre de personnes qui enfilent leurs chaussures de course et participent (2, 5 ou 10 km) est élevé, plus les fonds versés aux projets seront importants. Si vous souhaitez vous-même participer, vous pouvez créer une page de collecte de fonds sur le site web de Run To Kick.

Après le montant record de 725.000 d'euros de l'édition précédente, l'objectif de cette année a été porté à un million d'euros.

Ambassadeurs

KickCancer bénéficiera du soutien de ses meilleurs ambassadeurs pendant l'événement. Angèle, qui est marraine de la fondation depuis 2019, court pour la deuxième fois pour soutenir la recherche contre le cancer pédiatrique. Elle donnera le coup d'envoi à 11 heures en compagnie de Niels Destadsbader, parrain de KickCancer depuis 2021.

« Je suis fière et heureuse de soutenir pour la 3e année consécutive la fondation Kick Cancer qui se bat pour les enfants et les jeunes atteints du cancer », déclare Angèle.

Run To Kick n'est pas seulement un événement de course à pied, mais une journée familiale amusante qui donne un coup de pouce aux familles touchées. La famille Borlée manifeste également son engouement pour ce projet. Le père Jacques, et Kevin, veilleront à ce que tous les participants fassent un bon échauffement le 25 septembre. Ils courront ensuite eux-mêmes deux kilomètres pour contribuer à la recherche pour les enfants atteints de cancer.

Rendez-vous donc le 25 septembre à 11 heures (ouverture des portes à 9h). Inscriptions sur www.runtokick.be.