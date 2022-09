Enquête publique pour la zone Sainctelette: tous les détails du réaménagement

Ce mercredi marque le démarrage de l’enquête publique pour le réaménagement de la zone Sainctelette – Yser. L’enquête publique court jusqu’au 6 octobre, avec une commission de concertation prévue le 19 octobre.

En introduisant cette demande de permis pour le réaménagement complet de la zone autour de Sainctelette et Yser, Bruxelles Mobilité vise à améliorer la qualité de vie dans le quartier et à fluidifier le trafic pour tous les usagers de la route.

: « Ce lieu a la mauvaise réputation d’être le carrefour le plus dangereux de Bruxelles, ce qui décourage nombreuses personnes de se rendre dans le quartier. Les plans aujourd’hui à l’enquête publique changent complètement la donne. La circulation automobile sera limitée, le carrefour simplifié, une connexion avec la piste cyclable du canal sera réalisée et un bel espace public sera créé pour rassembler les Bruxellois et jeter un pont entre les quartiers. Soulignons que ce projet est aussi l’aboutissement d’un processus participatif grâce aux centaines de contributions reçues des riverains, des associations et usagers. », explique Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité et des Travaux publics.

Le projet de réaménagement transforme le square Sainctelette et la place de l’Yser en un grand espace continu.

« La frontière historique du Canal a créé une frontière symbolique entre l’est et l’ouest de Bruxelles. Le carrefour Sainctelette incarne aussi cette frontière entre le quartier Maritime, le Quartier Nord et le centre-ville. Pourtant, il est un point clé qui relie de multiples quartiers. Son réaménagement va permettre de favoriser les connexions tout en proposant une image métropolitaine et en relevant le potentiel de la zone, grâce notamment à une amélioration de la sécurité routière et une meilleure répartition de l’espace entre les différents usagers de la route. En avant vers une Ville davantage connectée ! », se réjouit le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS).

« Nous arrivons à une étape décisive dans le processus de réhabilitation de ce carrefour urbain central. Notre projet est de rendre plus humain, beaucoup plus accessible et vivant, un espace important pour les Molenbeekois. Pour Molenbeek, les ponts sont vitaux, ils ouvrent et doivent permettre l’échange : une transformation de cette place pour une réappropriation par les habitants sera en fait un nouveau pont sur le canal dans tous les sens du terme ! », souligne encore Catherine Moureaux (PS), bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean.

Une circulation plus simple et fluide

Le principal défi consiste à répartir plus équitablement l’espace disponible entre les différents usagers de la route : piétons, cyclistes, transports publics et voitures.

Avec de nouvelles pistes cyclables et des trottoirs plus larges, la priorité est donnée aux modes de déplacement actifs, les voies de tram sont déplacées, les flux de circulation sont ajustés et l’espace public est redessiné de façade à façade.

L’arrêt de tram Yser est transformé en pôle multimodal. Le projet adopte un principe de sites réservés unidirectionnels, partagés pour les tramways et les bus, pour lier la nouvelle station de tram Yser, la station tram/bus Sainctelette située à l’ouest du projet et la station bus Yser située à l’Est, au droit du parc Maximilien.

Des pistes cyclables à double sens sont prévues tout au long du projet, séparées lorsque cela est possible, sans oublier des espaces de stationnement pour les vélos.

Les cheminements piétons bénéficient de trottoirs plus larges et les carrefours sont simplifiés pour faire gagner du temps de traversée aux piétons et sécuriser leurs déplacements.

La circulation automobile est déplacée sur des bandes un peu plus étroites au centre de la place, entre les transports publics et les aménagements cyclables.

Une Place-pont avec des promenades vertes

L’élément central de la nouvelle place Sainctelette : une place-pont qui relie les différents carrefours très fréquentés pour créer un nouvel espace à part entière, pour effacer la frontière que constitue actuellement le canal et réaliser une connexion attractive entre l’est et l’ouest de la ville.

Les deux rives du canal seront reliées par deux larges promenades de 250 mètres de long. La promenade sud, plus étroite, sera destinée aux usages du quartier, tandis que la promenade nord, plus large, pourra être utilisée et valorisée pour des événements ou fonctions à l’échelle urbaine. Ces promenades permettront également de valoriser les quais en créant des espaces de repos à proximité du canal de Bruxelles.

L’aménagement paysager et la végétalisation accrue de la zone rendent le projet exemplaire en termes de lutte contre le réchauffement climatique : plantations d’arbres, d’arbustes, de massifs, déminéralisation de larges zones et utilisation de matériaux perméables, gestion intelligente des eaux de pluie, qui sont récupérées pour éviter les îlots de chaleur et abreuver les plantations…

D’autres projets connectés

Le réaménagement de Sainctelette tient compte de tous les projets en cours ou à venir dans le quartier : la mise en œuvre du nouveau plan de circulation du Pentagone, la connexion avec le projet de passerelle cyclable FEDER à Sainctelette, l’aménagement du parc Beco et du parc Maximilien ’Max sur Senne’, le réaménagement des bd. Baudouin et d’Anvers et de l’avenue du Port, le projet immobilier Dockside…

Si tout se passe comme prévu, les travaux pourraient commencer à l’automne 2023.