Mazzù avant Anderlecht – Silkeborg: «Je ne ressens pas de pression particulière»

Felice Mazzù avoue que « l’atmosphère n’est pas des plus sereines après le 1 sur 9 en championnat », mais Anderlecht est impatient de rejouer une phase de poules après quatre ans d’attente.

Trois jours après le partage arraché in extremis contre OHL, Felice Mazzù était visiblement heureux de passer à autre chose, ce mercredi, à l’heure de préfacer le premier match de poule de la Conference League contre Silkeborg.

« Jouer un premier match en phase de groupe quatre ans après la dernière campagne du club à ce niveau-là, c’est très positif », soulignait l’entraîneur anderlechtois. « Il s’agit aussi d’une autre compétition que le championnat où ce n’est pas simple pour nous actuellement. Le match de jeudi contre les Danois nous donne par conséquent un sentiment très positif. »

Mazzù assure qu’il ne ressent pas de pression particulière malgré la mauvaise passe que traverse le RSCA. « Je sais qu’après notre un sur neuf en championnat, l’atmosphère n’est pas des plus sereines et ni des plus positives, mais on ne doit pas se mettre la pression. Je continue à avancer comme je l’ai toujours fait. La déception était forcément présente après OHL car nous avons encaissé à la suite de deux erreurs individuelles. Mais, d’un autre côté, nous avons aussi retenu notre envie de revenir après avoir été menés à deux reprises. »

« Un changement tactique est une possibilité »

Le match contre Silkeborg s’annonce plus compliqué sur le terrain que sur le papier pour les Anderlechtois. « Cette équipe, qui évolue en 4 3 3, adore les intervalles et fait très bien circuler le ballon, souligne Mazzù. Qui sera favori ? Je rappelle qu’on nous avait aussi dit que nous devions absolument passer face aux Young Boys. Et ce ne fut vraiment pas simple. Silkeborg sera également un gros morceau. »

Alors que les quatre malades (Verschaeren, Amuzu, Stroeykens et Arnstad) sont de retour, Benito Raman (cheville) et Adrien Trebel (épaule) sont les seuls qui manquent à l’appel. Jan Vertonghen, lui, est logiquement attendu au coup d’envoi. « Est-il prêt à joueur 90 minutes ? Je ne suis pas Dieu, mais il est en tout cas prêt pour apporter quelque chose de différent au niveau de la maturité. »

Les Mauves, et en particulier Fabio Silva, ne demandent qu’à le croire. Le Portugais est apparu quelque peu découragé contre OHL à force de courir dans tous les sens et de se sentir seul sur son île. « Nous devons trouver une solution pour que Silva soit plus présent dans le rectangle et ne soit pas obligé de multiplier les courses », sait Felice Mazzù. « Il doit être davantage soutenu mais, dimanche dernier, même s’il n’a pas marqué, Sebastiano (Esposito) a énormément travaillé. Le déclic doit encore se produire. »

Un déclic proviendra-t-il d’un changement tactique ? « Un changement tactique est une possibilité mais la formule qui marche c’est celle où l’on gagne », relativise le successeur de Vincent Kompany. « Nous ne devons pas nous focaliser sur le compartiment offensif. C’est toute l’équipe qui est concernée. »

Concerné, Felice Mazzù le sera particulièrement ce jeudi à l’occasion de son 13e match européen comme entraîneur. « J’ai vécu plus de matchs de qualification que de matchs de groupe », glisse-t-il. « Mais j’ai eu la chance de connaître la phase de poules avec Genk en Ligue des champions. Ce sont des moments très particuliers et intenses. Commencer cette compétition chez nous, comme ce sera le cas ce jeudi, est une très belle opportunité que nous voulons saisir. »