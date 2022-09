Embouteillages sur le Ring de Bruxelles: le tunnel de Tervuren fermé à la circulation

Un véhicule a perdu son chargement sur le Ring de Bruxelles ce mercredi en début d’après-midi. Le tunnel de Tervuren a été fermé et le secteur est à éviter dans la mesure du possible.

La circulation n’est pas fluide ce mercredi sur le Ring intérieur de Bruxelles et pour cause : un véhicule a perdu son chargement à hauteur des Quatre Bras de Tervuren. Le tunnel a été fermé et la circulation est à l’arrêt vers Waterloo.

On en est déjà à neuf kilomètres d’embouteillages, qui remontent jusqu’à Zaventem. Ces embarras de circulation impactent la fluidité des zones avoisinantes comme la chaussée de Malines. On déplore à l’heure actuelle 30 minutes de perdues vers le Ring sur cet axe.

Le secteur doit être évité autant que possible.