She Runs, l’événement international pour le sport féminin, débarque à Bruxelles

L’événement international de promotion du sport au féminin «She Runs» se tiendra à la Ville de Bruxelles pendant 6 jours. La marraine est la sprinteuse belge Cynthia Bolingo.

La Ville de Bruxelles accueillera, dès lundi prochain et durant 6 jours, l’événement international de promotion du sport au féminin «She Runs», avec comme marraine la sprinteuse belge Cynthia Bolingo. Près de 3.000 jeunes filles, issues de nombreux pays européens et de Bruxelles, vont déferler sur la capitale pour promouvoir l’émancipation des femmes par le sport, pour parler des bienfaits d’une pratique sportive tant sur le plan de la santé que du bien-être moral, et pour faire des projets concrets de manière à ouvrir un peu plus encore les portes du domaine sportif aux femmes.

Bruxelles et la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF) ont présenté, mardi, lors d’une conférence de presse au Mont des Arts, l’événement She Runs, qui débutera dans une semaine, le 12 septembre, et se clôturera le 17 septembre. Durant six jours, cinq activités totalement dédiées à la pratique sportive par les femmes auront lieu dans la ville, pour quelque 3.000 adolescentes de 13 à 18 ans, dont 500 sont issues de 25 pays étrangers et 2.500 sont Bruxelloises.

Elles auront entre autres l’occasion de courir ensemble dans le centre historique de Bruxelles, le 14 septembre, mais aussi d’entendre, lors d’une conférence à La Madeleine le 15 septembre, les témoignages de personnalités du monde du sport féminin. Des femmes comme Kira Grünberg, ancienne athlète autrichienne du saut à la perche, qui a développé une seconde carrière après un grave accident, ou comme Nagin Ravand, entraîneuse de football, viendront leur parler de leur expérience et échanger avec elles sur ce que le sport peut apporter.

Ces jeunes femmes auront aussi l’occasion de parler avec la sprinteuse belge Cynthia Bolingo, marraine de cette seconde édition de «She Runs», la première ayant eu lieu à Paris. L’athlète, qui est récemment revenue à son plus haut niveau après une blessure au genou, peut être l’exemple de persévérance dont de nombreuses adolescentes ont besoin pour se lancer dans une discipline sportive. «Cet événement me tient énormément à cœur parce que c’est important qu’on puisse mettre en avant des jeunes femmes dans le sport, d’autant plus que cela se passe cette année dans la ville d’où je viens. Bruxelles, c’est «the place to be» pour moi», a assuré avec humour la sportive de haut niveau. Selon elle, il est évident que le sport apporte bien plus, au-delà du plaisir ou de la satisfaction de résultats. «Ça m’a apporté aussi beaucoup dans le domaine extra-sportif. C’est l’école de la vie et j’ai hâte d’en discuter», a-t-elle confié.

«She Runs se distingue d’autres événements sportifs féminins», a également déclaré Laurent Petrynka, le président de l’ISF, «dans le sens où il est construit sur cette invitation: ’venez construire un projet de sport féminin ensemble, pour le promouvoir ensuite dans votre pays’. Nous qui sommes un organisateur de championnats du monde scolaires, nous avons l’importunité ici, avec She Runs, de proposer un événement réellement original dans une dimension importante».

Pour l’échevin des Sports de Bruxelles, Benoît Hellings (Ecolo), ce rassemblement permet aussi de donner une place au sport dans les rues de la ville. «Il est de nature à promouvoir une plus grande présence de femmes dans le sport en général et dans le sport pratiqué dans l’espace public. Ces journées donneront l’occasion aux participantes de partager des valeurs telles que l’émancipation, la confiance en soi... Mais pratiquer un sport ensemble c’est aussi l’occasion de parler de la vie», a-t-il déclaré.