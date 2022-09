Relier Knokke à Bruxelles en voiturette de golf électrique: le défi fou de deux potes

Le nouveau challenge des deux Brabançons wallons se déroulera le 14 septembre. À l’arrivée, ils seront accueillis devant le Palais royal par notamment Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles

Il y a quelques années, il jouait au golf au sommet de la plus haute boule de l’Atomium… Incontestablement, Cédric Lescut, 43 ans, sportif professionnel, amputé, et président de l’asbl ANDROID 34 dont la mission est d’offrir des prothèses de sport aux enfants amputés, est un adepte des sensations fortes et des paris un peu fous ! Cette fois, avec son ami Silas Van Droogenbroeck, 31 ans, entrepreneur, Manager de Niagara Cars, il a décidé de relier la côte belge à Bruxelles en voiturette électrique. Ce nouveau challenge éco-mobile se déroulera le 14 septembre prochain au profit de l’asbl de Cédric. Les deux amis entendent par ce challenge déconstruire les idées préconçues par rapport à l’électro-mobilité et montrer que la mobilité est en pleine mutation : « Nous nous devons de changer nos habitudes si nous voulons garantir un avenir serein aux générations futures », souligne Silas.

C’est sur le ton de la blague que cette nouvelle aventure a été décidée… « Et si on reliait Knokke à Bruxelles en voiturette électrique ? ». Comme les deux amis sont toujours prêts à relever les défis les plus fous, ni une, ni deux… Ils ont commencé à réfléchir à l’organisation de ce voyage qui devrait durer, selon leurs estimations, 12 heures. La voiturette électrique, parfaitement homologuée pour la route, dispose de la toute nouvelle batterie au Lithium permettant de faire 120 km, à une vitesse maximale 30 km/h.

Les comparses partiront de Knokke, le mercredi 14 septembre à 5h30 pour arriver devant le Palais Royal aux environs de 17h30. Ils seront accueillis par la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Branden, le ministre-Président de la Région bruxelloise, en charge du handicap, Rudi Vervoort, et le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close.

Défi au profit d’Android 34

Derrière ce challenge se cache bien sûr une action buzz en faveur de l’asbl ANDROID 34, créée par Cédric Lescut et dont l’objectif est d’aider les enfants amputés ou présentant des déficiences de membres supérieurs et/ou inférieurs en leur fournissant gratuitement un équipement prothétique de qualité qui va leur permettre de pratiquer leur sport préféré. Via le projet Octopus 34, l’association a déjà équipé 40 enfants. En participant à des défis un peu fous, Cédric entend montrer à ces enfants que tout est possible. « Il ne faut jamais abandonner. Peu importent les coups durs auxquels nous sommes confrontés. Il est toujours possible d’en sortir plus fort », aime-t-il répéter.

La voiturette électrique de Niagara Cars, qui sera totalement relookée aux couleurs des Schtroumpfs pour l’occasion, sera vendue aux enchères après le challenge et les bénéfices seront reversés entièrement à ANDROID 34 pour le projet Octopus 34. « Outre le fait que cette voiturette est un moyen de transport idéal (mobilité douce, éco responsable, fun et sympathique), elle est aussi hyper-pratique pour les personnes en situation de handicap, les PMR, ou même les seniors… Allez, tous en voiturette électrique ! », conclut joyeusement Cédric Lescut.