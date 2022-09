Anderlecht inaugure son parc Astrid fraîchement rénové

La dernière phase de rénovation du parc emblématique d’Anderlecht est terminée. À cette occasion, diverses activités familiales et des balades guidées seront organisées ce samedi 10 septembre dès 14h côté square Rombaux.

Créé en 1911, le poumon vert d’Anderlecht a pris de l’ampleur sous l’impulsion de l’architecte paysagiste Jules Buyssens. Offrant des points de vue plongeants sur ses différentes parties, le parc Astrid accueille notamment le pavillon Reine Fabiola, l’aubette des pêcheurs, l’école secondaire Théo Lambert et le Royal Sporting Club d’Anderlecht (RSCA). Il abrite aussi de nombreux arbres remarquables.

Depuis 2009, le parc Astrid fait l’objet d’un vaste plan de rénovation développé en quatre phases. Les premières concernaient notamment le déblaiement et la réparation des berges de l’étang, l’aménagement de clairières. Il y eut ensuite la rénovation de la plaine de jeux, la création d'une passerelle, d’un chemin creux, de nouvelles possibilités de promenade et de percées visuelles, la rénovation de l’escalier entre l’aire de jeux et la partie haute du parc, des nouvelles plantations, la construction d’une clôture protégeant tout le parc, la création d’une zone « zen » et la mise en place d’un parcours historique. Sans oublier la rénovation de trois sculptures et le réaménagement de l’entrée côté square Rombaux.

Un parc historique

« Je suis vraiment heureuse que ce parc historique ait été rénové de manière innovante, avec la création de nouveaux espaces de qualité tels qu’une nouvelle plaine de jeux et une zone de quiétude qu’on aime retrouver dans un parc, sans perdre de vue la valeur patrimoniale du parc », déclare l’échevine des Travaux publics Susan Müller-Hübsch (Groen).

« La qualité de vie dans une commune se mesure aussi à la qualité de ses espaces publics. Les travaux de réaménagement améliorent la qualité du parc Astrid. Je suis fier d'inaugurer la rénovation complète de ce parc historique pour notre commune », ajoute le bourgmestre d'Anderlecht Fabrice Cumps (PS).

Les changements apportés au parc tout au long de son histoire, de sa création en 1911 aux derniers aménagements, sont abordés lors des visites guidées. En outre, des activités familiales sont prévues tout au long de l'après-midi, telles que des lectures de contes dans la zone zen, un mur d'escalade, pétanque et des marionnettes géantes. Enfin, pour l'occasion, le Service culturel néerlandophone a organisé une performance poétique avec l’accordéoniste Tuur Florizoone et l’acrobate aérienne Juliana Joseph.