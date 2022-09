Les pouvoirs publics disposent d’un droit de préemption pour revitaliser les Marolles

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert lundi soir à l’octroi d’un droit de préemption aux pouvoirs publics en vue de l’acquisition de biens immobiliers dans le quartier emblématique des Marolles.

Objectif de l’opération : permettre ; essentiellement à la Ville de Bruxelles, d’acquérir des biens immeubles localisés en vue de mener sa politique de revitalisation à travers notamment des opérations immobilières mixtes mêlant équipements, logements et activités économiques ; de réaliser des équipements d’intérêt collectif et de service public, de lutter contre l’existence d’immeubles abandonnés et insalubres, et de réaliser des logements de type social ou des logements moyens. Le tout s’inscrit dans le cadre d’un programme de contrat de quartier durable des Marolles.

Une étude préalable à l’établissement d’un tel programme a notamment mis en évidence sur le périmètre du contrat de quartier Marolles les caractéristiques suivantes : la présence de biens inoccupés, insalubres, ou à l’état d’abandon, dont certains comportant des cellules commerciales vides ; un déficit en logements accessibles à un public précarisé ; un déficit en logements de grande taille pouvant accueillir les familles nombreuses répondant aux conditions d’accès en matière de logement social ; une diminution des commerces de proximité ; un manque en équipements sportifs ainsi qu’en équipements publics intergénérationnels ou interculturels destinés aux habitants du quartier ou pouvant accueillir les ASBL locales ; …

Périmètre

Le périmètre de préemption est délimité par la Place de la Chapelle, les rues des Tanneurs, Saint-Ghislain, Blaes, Joseph Stevens, des Pigeons, des Minimes, du Faucon, de Wynants, aux Laines, de Montserrat, de l’Abricotier, Haute, des Faisans, du Remblai et des boulevards du Midi et de Waterloo.

Le périmètre est trop grand, a estimé le conseiller communal Geofroy Coormans De Brachène, justifiant l’abstention du groupe MR sur ce point. À ses yeux, la Ville n’est pas assez claire sur ses intentions. Cela risque de favoriser un allongement des procédures au détriment d’un certain nombre d’acheteurs potentiels.