Le Théâtre de la Toison d’Or fait sa rentrée avec «Marcel»

Septembre marque le début de la nouvelle saison pour les arts du spectacle. Le Théâtre de la Toison d’Or ouvre le bal avec « Marcel », une pièce sur l’écrivain Marcel Proust.

Le Théâtre de la Toison d’Or ouvre sa saison 2022-2023 avec le spectacle « Marcel » de la Compagnie Gazon-Nève. Thibaut Nève relève le défi de créer une pièce sur Marcel Proust et interroge son génie, ses bravoures, sa virilité (et la sienne en passant). Sur scène, ça commence comme la plupart des vieux films. Une femme alanguie (sa comparse Jessica Gazon), et face à elle, un homme qui va et vient. Un clair-obscur mystérieux. Le tango entre la virilité et la fragilité.

Et puis se produit l’inattendu… que nous ne vous raconterons pas ! Car c’est l’une des forces de ce spectacle subtil et grinçant : nous prendre à rebrousse-poil, oser nous emmener là où on n’avait peut-être pas envie d’aller, et nous forcer à nous interroger sur nos représentations. Marcel est un bijou d’audace, qui déconstruit les rapports de genre à travers un humour désopilant et déstabilisant.

« À travers ‘Marcel’, on voulait monter un projet autour de l’emprise, du male gaze, de la reproduction des systèmes de violence et de la virilité toxique. (…) Derrière les discours soi-disant pro-féministes de Thibaut se cache toute l’hypocrisie des faux alliés. En sous-texte et en conclusion du spectacle, beaucoup de questions jaillissent. L’épuisement des personnes discriminées à faire de la pédagogie et à expliquer aux personnes privilégiées en quoi elles subissent des injustices systémiques. Le refus de continuer à faire de la pédagogie afin de préserver sa santé mentale. Faire de la pédagogie est un travail et mérite une rétribution. Mais aussi la récusation d’une vision essentialiste des ‘femmes’, le traitement perpétuel des féminicides en « crime passionnels », la masculinité toxique et l’entre-soi. Car ce n’est pas une guerre des sexes que ce projet dépeint. C’est une guerre entre deux systèmes de pensées qui s’affrontent », explique la Compagnie Gazon-Nève.