La Région bruxelloise et Beliris achètent le bureau van Eetvelde

Après avoir été utilisé comme représentation diplomatique par son précédent propriétaire, le bureau de l’hôtel van Eetvelde va retrouver son lustre d’antan et s’ouvrir au public. La Région bruxelloise et Beliris ont acheté le bâtiment.

L’hôtel van Eetvelde fait partie des chefs-d’œuvre de l’humanité. Il a été inscrit, au même titre que trois autres biens de Victor Horta, sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 2000 (en même temps que la maison Horta, l’hôtel Tassel et l’hôtel Solvay). Mis en vente en 2020, le bureau Van Eetevelde a été acheté par la Région grâce à la mise à disposition des moyens financiers de Beliris (environ 2 millions d’euros). Depuis mi-juillet 2022, la Région (via sa régie foncière) est officiellement propriétaire. La demande émise par plus 1.000 signataires de la pétition initiée par Visite de Mon Voisin a donc été rencontrée.

D.R.

« L’ouverture au public de bâtiments aussi exceptionnels reste encore trop rare à Bruxelles. L’acquisition de l’hôtel Van Eetvelde par la Région bruxelloise, rendue possible grâce au financement de 3,5 millions d’euros libérés par Beliris, lui offrira une nouvelle vie, un nouvel attrait avec l’installation en son sein du futur centre d’interprétation de l’art nouveau. Que ce soit par un financement, comme pour l’Hôtel Van Eetvelde, ou par la maîtrise d’ouvrage, Beliris joue chaque jour, dans des dizaines de projets, son rôle de soutien au rayonnement et à la promotion de notre capitale », indique Karine Lalieux (PS), ministre en charge de Beliris.

Liens avec le Congo

Commencé en 1895 alors que l’Art nouveau n’en est qu’à ses prémices, l’hôtel van Eetvelde apparaît comme l’une des réalisations les plus abouties de Victor Horta. Il confirme, au niveau de l’intérieur, son génie pour l’agencement des volumes, la diffusion de la lumière et l’utilisation de matériaux colorés.

D.R.

Diplomate et conseiller du roi Léopold II, Edmond van Eetvelde fut le commanditaire de cet édifice. Dès 1885, il est nommé administrateur général des affaires étrangères de l’État indépendant du Congo. À l’intérieur de l’hôtel, Victor Horta a utilisé des matériaux provenant du Congo et certains motifs évoquant la colonie. Dans le hall, des mosaïques parcourues de lianes accueillent les visiteurs. Pareilles à des tiges végétales, d’élégantes colonnettes supportent la verrière nervurée dont les vitraux, figurant feuilles et hampes florales stylisées, colorent la lumière naturelle. Quant à la salle à manger, décorée d’arbustes aux gracieuses inflexions, elle a conservé sa tapisserie gaufrée aux tons ocre, vert et brun qui met en scène plantes, éléphants et étoiles de mer.

D.R.

Après avoir été utilisé comme représentation diplomatique par son précédent propriétaire, le bureau de l’hôtel van Eetvelde va pouvoir retrouver son lustre d’antan et s’ouvrir au public pour des visites. « Je me réjouis de l’acquisition de l’extension de l’Hotel van Eetvelde, joyau du patrimoine Art Nouveau bruxellois, grâce au fonds de Beliris. Cette opération nous permet une nouvelle fois de concrétiser nos ambitions puisque ce joyau art nouveau vient compléter le patrimoine régional et son ouverture au public projetée en fera sans conteste un atout supplémentaire pour attirer touristes et visiteurs », déclare Rudi Vervoort (PS), ministre-président.

Projet

L’hôtel van Eetvelde fait partie des traces importantes de la colonisation à Bruxelles. Il a été traité de ce fait par le groupe de travail sur la décolonisation. Début 2023 commenceront aussi les premières études visant la réalisation d’un plan de gestion patrimonial afin d’envisager les rénovations du bâtiment.

D.R.

Cette acquisition constitue la première étape dans le développement d’un centre d’interprétation de l’Art nouveau. Dans les semaines à venir le RANN (réseau Art Nouveau Network) y installera ses locaux. Pour rappel, Bruxelles accueille le secrétariat international de ce réseau qui fédère les grandes villes de l’Art nouveau dans le monde : Vienne, Barcelone, Nancy, Budapest, Riga, etc.

Dès le début de l’année 2023, un programme de visite guidée sera organisé dans ce bâtiment classé au patrimoine mondial. L’hôtel Van Eetvelde adjacent est une propriété privée, mais Pascal Smet et le propriétaire ont conclu un accord de principe afin de l’ouvrir plus généralement au public. Dans les mois qui viennent et à l’approche de l’année Art nouveau, les discussions seront poursuivies pour permettre une meilleure accessibilité.« Oui, nous l’avons fait ! Nous avons acheté un bien patrimoine mondial pour le rendre aux Bruxellois et aux amoureux d’Horta ! Bruxelles est la capitale de l’Art Nouveau. Nous devons l’affirmer et le valoriser pour faire rayonner notre Région. A quelques jours des journées du patrimoine/heritage days, l’achat par la Région de ce bâtiment démontre notre détermination. Nous voulons rendre accessible à tous notre patrimoine et en faire un outil de promotion de notre Région et de fierté pour les habitants », déclare Pascal Smet (Vooruit), secrétaire d’État en charge du Patrimoine.

Le rêve ultime, qui prendra du temps, est de remembrer le bureau et la partie principale de l’hôtel van Eetvelde.