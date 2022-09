Le Falstaff saccagé: les supporters d’Anderlecht récoltent une cagnotte

Souvenez-vous, le mois dernier, des supporters d’Anderlecht et des Young Boys de Berne avaient saccagé le Falstaff, célèbre établissement du centre-ville bruxellois. Le noyau dur du Sporting avait alors promis de lancer une cagnotte...

Et ils ont tenu parole. De nombreux supporters ont participé. Pour des raisons juridiques, les supporters ont pris contact avec l’avocat Sven Mary et l’argent a été versé dimanche sur le compte Carpa du cabinet d’avocats, comme rapportent nos confrères de la DH. « J’aimerais savoir à combien s’élèvent les dégâts matériels occasionnés à l’intérieur de l’établissement et en terrasse. Il me semble important de déterminer ce qu’il en est de la responsabilité des hooligans suisses. Vingt-trois Suisses ont été interpellés après les faits dont certains étaient en possession de cagoules, de protège-dents, de gants de frappe et de coups-de-poing américains. J’ai lu qu’il s’agirait des mêmes qui se trouvaient au Falstaff : est-ce exact et dans quelle mesure peut-on leur imputer la casse. Le Falstaff était-il éventuellement assuré ? Il faudra examiner tout cela. », a indiqué Sven Mary à la DH.

Au total, une somme de pratiquement 7.000 euros a été récoltée en huit jours.