Jan Vertonghen: «Je vais tâcher d’apporter mon expérience à Anderlecht»

Son entrée au jeu, saluée de manière particulièrement bruyante par un speaker complètement hystérique, a donné une idée globale des attentes placées par le Sporting d’Anderlecht et ses supporters envers Jan Vertonghen.

À plus de 35 ans, après avoir promené sa grande carcasse aux Pays-Bas (Ajax, RKC Waalwijk), en Angleterre (Tottenham) et au Portugal (Benfica) et y avoir disputé 645 matches (+139 en sélection !), l’Anversois n’a pas semblé déstabilisé le moins du monde après avoir effectué ses grands débuts pour un club belge, dans un contexte délicat. « À vrai dire, c’est cette situation qui était étonnante à la base, non calculée », expliquait-il posément en zone d’interviews. « J’ai fait le choix de venir jouer ici parce que je voulais à nouveau jouer mais je dois encore m’adapter à mon nouvel environnement. Je ne connais pas le nom ni les qualités de chacun de mes partenaires mais ce que j’ai vu, c’est une équipe assez jeune, qui manque d’expérience et certainement de confiance en soi après deux défaites. Après, il y a du talent et de l’envie et je vais tâcher d’apporter mon expérience comme je l’ai fait ce dimanche. Même si je suis déçu du résultat final, j’ai en tout cas apprécié l’accueil qui m’a été réservé. »

Dès sa montée au jeu sur le côté gauche du trio défensif, à la place de Delcroix, « Sterke Jan » a montré de l’envie, n’hésitant pas à guider ses jeunes équipiers de la voix et du geste. Comme tout le monde, il a aussi apprécié la prestation de Julien Duranville. « Honnêtement, je ne savais pas qu’il était si jeune, je ne l’ai appris qu’après le match », plaisantait le nouveau papy de l’équipe, visiblement sous le charme. « C’est sûr qu’il a un potentiel intéressant. Dans un futur proche, on va devoir essayer de continuer à jouer vers l’avant comme on l’a fait après le repos, vers l’avant. Moi, en tout cas, je veux gagner tous les matches ! Après, je ne sais pas quel sera mon rôle exact. Je suis gaucher et peux donc occuper le rôle central ou celui plus à gauche comme cela a été le cas ce dimanche. Avec le championnat, la Coupe et la Coupe d’Europe les matches vont s’enchaîner. On est quatre pour trois postes et on pourra alterner sans souci. »