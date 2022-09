La Stib veut agrandir le dépôt Marly à Neder-over-Heembeek

Le dépôt Marly à Neder-over-Heembeek va s’agrandir. La Stib a déposé une demande de permis d’urbanisme pour construire un autre bâtiment juste à côté.

Inauguré en 2019, le dépôt Marly de la Stib est situé à côté de l’hôpital militaire à Neder-over-Heembeek. La société de transports publics veut l’agrandir afin de contenir 225 véhicules (contre une centaine de bus actuellement), rapporte La Dernière Heure.

Un parking pour 135 bus et une « troisième station de tankage-lavage » sont prévus. La nouvelle infrastructure de 35.000 m2, sur deux étages, comprendra un parking pour plus de 300 voitures, un atelier de maintenance pour 21 bus, des « locaux techniques » et des « locaux sociaux » pour le personnel. Dédié uniquement au bus, le dépôt était prévu en deux phases dès le départ, explique la Stib. « Notre flotte de bus s’étend et on a de plus en plus de bus électriques. On avait donc besoin d’un espace supplémentaire pour les remiser et les entretenir », précise-t-elle à la DH.

Une demande de permis d’urbanisme a été déposée pour qu’un nouveau bâtiment soit construit juste à côté. La stib espère commencer les travaux en 2023 et avoir un dépôt plus grand fin 2024, début 2025.