48 ans après la libération de Bruxelles, la capitale continue à commémorer cette date qui signe la fin de l’occupation des nazis.

Samedi 3 septembre, un petit cortège a traversé les rues de Bruxelles depuis la colonne du Congrès. Les chars et les uniformes étaient de sortie pour commémorer la libération de Bruxelles. Après 4 ans de présence ennemie et plus de 88.000 morts, Bruxelles est libérée le 3 septembre 1944 de l’occupation des nazis.

Infirmières et soldats, à pied ou dans un véhicule, ont remonté la rue Royale au rythme de la musique jusqu’à la Grand’Place.