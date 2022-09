La rue des Pêcheries à Auderhgem en chantier pendant 60 semaines

Dès lundi 5 septembre, la rue des Pêcherie sera fermée. À cheval sur Auderghem et Watermael-Boitsfort, la voirie sera rénovée après le passage des impétrants.

Attention, à partir du lundi 5 septembre, les automobilistes ne pourront plus emprunter la rue des Pêcheries. À cheval sur Auderghem et Watermael-Boitsfort, la voirie sera fermée à la circulation et ce pendant 60 semaines.

Durant ce très long chantier, les riverains pourront bien entendu accéder à leur domicile et à leur garage. Pour les autres, une déviation est mise en place via le boulevard des Invalides, l’avenue de Beaulieu, la rue du Brillant et l’avenue Charles Michiels.

« Cet important chantier a fait le fruit d’une concertation étroite avec les riverains concernés », rappelle Sophie de Vos (DéFI), bourgmestre d’Audergherm. « Ce chantier est indispensable étant donné l’état du réseau d’égouttage, sous une voirie fragilisée, interdite aux plus de 3,5 T (seuls les bus ont gardé leur droit de passage…). Il est long car il faut refaire la fondation de la voirie, rénover l’égout principal et tous les raccordements individuels, tout le réseau de distribution, l’éclairage public, les trottoirs… »