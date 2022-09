Face à Zulte Waregem, les défenseurs de l’Union Saint-gilloise devront se réveiller

Réputée pour son intransigeance défensive, l’Union a déjà encaissé dix buts depuis l’ouverture de la compétition. Un chiffre inquiétant mais nullement dramatique aux yeux de Siebe Van der Heyden.

Quel est le point commun entre Malines, les Rangers et l’Antwerp ? Ce sont les trois adversaires qui ont réussi à planter trois roses voire davantage dans le jardin défendu par Anthony Moris et ses partenaires. Cette saison, le secteur défensif du vice-champion pose question parce qu’il ne rassure pas. « Il ne faut tout de même pas tomber dans le « drama » », explique Siebe Van der Heyden. « J’ai l’impression que les gens pensent que nous sommes derniers quand je vois les remarques après notre défaite à l’Antwerp, la grosse formation du moment. C’est peut-être parce que nous avons habitué les gens à gagner. »

Beaucoup trop de cadeaux

Le Diable rouge n’a pas tort, même si, au-delà des chiffres, c’est parfois le comportement global qui pose question. « La réponse se situe au niveau du mental affiché. Quand on encaisse, le groupe doit apprendre à ne pas baisser la tête trop rapidement. Prendre un but fait partie des possibilités au cours d’un match, il faut donc le relativiser et surtout retrousser ses manches. Nous irons à Zulte avec l’intention de l’emporter. »

Pour ce faire, l’arrière-garde devra fermer les portes derrière. « Garder les cages inviolées, ce n’est pas seulement la mission des défenseurs, c’est celle de tout un groupe. L’équipe doit encore s’acclimater aux nouveaux, développer des automatismes pour mieux se comprendre et trouver le juste équilibre. Cela demande un peu de temps pour se concrétiser mais je ne me tracasse pas, j’ai confiance en nos capacités. »

Un sentiment partagé par tous, surtout quand on analyse que les buts encaissés résultent souvent d’offrandes délivrées sur un plateau d’argent. « C’est notre souci. L’adversaire n’est pas forcément plus solide que nous, mais il reçoit des cadeaux de notre part, à des moments souvent décisifs des débats. C’est là-dessus que nous devons travailler, nous le savons, tout comme je sais que nous allons grandir au fil de la saison… »