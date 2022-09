Jan Vertonghen: «Dans deux ans, je pense que le football, ce sera fini pour moi»

Le Diable rouge a paraphé ce vendredi un contrat de deux ans chez les Mauves.

Jan Vertonghen est officiellement un joueur d’Anderlecht. Le Diable rouge a signé ce vendredi son contrat chez les Mauves, avant d’être présenté à la presse.

Interrogé sur sa décision de quitter Benfica, Vertonghen est revenu sur les coulisses de son transfert. « Tout est allé très vite. Les premiers contacts ont eu lieu il y a une semaine. Anderlecht est venu aux nouvelles et j’ai voulu écouter », a-t-il dévoilé. « À partir de là, j’ai pris une décision il y a deux jours. Benfica m’a fait comprendre que je n’entrais plus dans leurs plans. Je voulais conserver un contrôle sur ma carrière et Benfica ne me laissait pas la liberté de choisir quand je la terminerais. L’idée était d’arrêter après le Portugal, mais pas de cette manière-là. Anderlecht a fait une proposition et j’ai donc accepté. »

« J’ai beaucoup d’ambition et Anderlecht aussi »

Et le Diable rouge confie d’ailleurs qu’il devrait en principe mettre un terme à sa carrière dans deux ans, lorsque son contrat chez les Mauves arrivera à expiration. « Dans deux ans, je pense que le football, ce sera fini pour moi. Donc c’était sans doute mon dernier choix de carrière, un choix difficile. Mais j’ai beaucoup d’ambition. On m’a expliqué le projet, ils veulent ramener Anderlecht au sommet, on a la même ambition ».

Roberto Martinez et les Diables rouges ont-ils eu une influence sur sa décision ? « J’ai parlé avec lui mais je n’avais pas peur pour la Coupe du monde. J’allais jouer à Benfica car mon concurrent s’était blessé. Roberto me connaît et sait que je veux beaucoup jouer. Je ne veux pas être sur le banc et avoir mon argent. J’aime le foot comme un petit garçon. Il ne m’a pas poussé à revenir en Belgique. Je ne suis pas venu ici pour l’équipe nationale, mais bien pour jouer avec Anderlecht et aider le club au maximum. »