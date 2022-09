L’ambition pour le Palais de justice de Bruxelles: plus d’échafaudages pour 2030

Le conseil des ministres a approuvé vendredi le lancement de la procédure de marché public en vue de restaurer les façades du Palais de justice de Bruxelles, a annoncé le secrétaire d’Etat en charge de la Régie des bâtiments, Mathieu Michel.

Le premier chantier porte sur les façades du côté de la place Poelaert et le socle de la coupole qui surmonte le vaste édifice. Le coût devrait se situer entre 35 et 40 millions d’euros, un surcoût de quelques millions étant attendu en raison de l’inflation du prix des matériaux dans la construction.

Une phase préparatoire a commencé le 15 mars 2021 avec la rénovation... des célèbres échafaudages qui entourent le Palais depuis les années 1980. Ils n’ont jamais servi à la rénovation mais se sont usés entretemps et ne correspondent plus aux normes actuelles. Or pour permettre le métrage des travaux à réaliser et leur exécution, ils devaient être remis à neuf. Le chantier peut désormais entrer dans le vif du sujet. Selon les estimations du secrétaire d’Etat, il devrait démarrer d’ici le printemps voire l’été 2023. Non seulement la façade mais également 4.600 m2 de châssis seront remis à neuf. Au-delà de la restauration esthétique, ces travaux permettront d’améliorer la performance énergétique du bâtiment de 10 à 15%.

Ambition 2030

La fin de la première phase est attendue au deuxième semestre de 2024. Pour le socle étendu de la coupole, les travaux devraient démarrer en 2025. Les deux phases suivantes portent sur les autres façades, côtés rue aux Laines, rue des Minimes et rue Wynants. Les échafaudages seront retirés au fur et à mesure. L’ambition de M. Michel est qu’ils aient disparu complètement au plus tard en 2030, année du bicentenaire de la Belgique.

La rénovation du Palais de justice constitue l’une des priorités du secrétaire d’Etat. D’ici deux ans, les premiers effets de la rénovation du bâtiment conçu par l’architecte Joseph Poelaert devraient être visibles dans leur perspective la plus fameuse, soit celle qui commence à la place Royale et s’étend sur la rue de la Régence.