L’Atomium a séduit durant cette saison estivale, et même de nouveaux publics

162.000 visiteurs en juillet et août.

C’est un été comme on n’en avait plus vu depuis 2019 pour l’institution, symbole de la Belgique et de la capitale, qui présente des chiffres de fréquentation enthousiasmants, traduisant le retour du tourisme à Bruxelles.

420.000 personnes ont d’ores et déjà visité l’Atomium en 2022, dont 162.000 uniquement sur les mois de juillet et août. Une fréquentation qui représente une augmentation de 110% par rapport à l’été précédent. Symboliquement, ce chiffre est important et donne un signal très positif car il est même légèrement au-dessus de l’été record de 2019 (158.000 visiteurs).

Une performance exceptionnelle, dans une période de relève post-covid, soutenue par la fidélité du public belge, le retour du public étranger et couronné par l’attrait auprès du public bruxellois et étudiant de l’installation son et lumière, Symbol, dans le cadre de la programmation numérique de l’Atomium.

Au cours de cette saison estivale 2022, l’Atomium aura pu bénéficier du retour du public étranger, en particulier venu de France ou d’Allemagne mais aussi d’Espagne ou encore des Pays-Bas, ce qui est une nouveauté encourageante.

48 % de Bruxellois

Consolidant la dynamique des deux derniers étés, le public belge représente 50% des visiteurs de l’Atomium. Dans le top des visiteurs belges, les Bruxellois font bonne figure puisqu’ils représentent 48% de ce public.

Parmi les nouveaux publics de notre fleuron national, les étudiants se distinguent, particulièrement séduits par la plongée dans la création numérique, avec l’installation Symbol.

L’Atomium séduit toujours davantage un public familial et intergénérationnel. Lancée en 2021, l’application AtomiumPlay, qui propose une expérience de visite ludique, a rencontré les attentes du public, avec plus de 15.000 téléchargements sur l’été.

« Après 2 années difficiles, rythmées par la crise sanitaire, et à la veille d’un important anniversaire, l’Atomium poursuit son chemin de popularité et les projets développés en termes culturels ou de médiation parviennent à convaincre de nouvelles générations de visiteurs », explique la directrice de l’Atomium, Julie Almau Gonzalez.

L’exposition Symbol reste accessible jusqu’à la fin de l’année 2022.