Procès attentats Bruxelles: une Webradio mise en place pour les victimes à l’étranger

Les victimes résidant à l’étranger auront la possibilité de suivre quasi en direct le procès des attentats du 22 mars 2016. Cependant, aucune image ne sera transmise, uniquement une captation sonore, avec un différé d’une demi-heure.

La cour d’assises de Bruxelles va mettre en place, dans le cadre du procès des attentats du 22 mars 2016, une Webradio qui permettra aux victimes résidant à l’étranger de suivre les débats. C’est ce qu’a décidé la présidente de la cour, par une ordonnance rendue jeudi. La Webradio sera limitée à une captation sonore, aucune image du procès ne sera diffusée, et elle transmettra avec un différé de 30 minutes.

«Par une ordonnance du 1er septembre 2022, et conformément à l’article 258/1 §1er du Code d’instruction criminelle, la présidente de la cour d’assises pour les attentats du 22 mars 2016 a décidé de mettre en place une webradio pour les victimes connues du dossier et leurs avocats», a communiqué vendredi Anne Leclercq, juge à la cour d’appel de Bruxelles et porte-parole pour cette session d’assises particulière.

«Cette décision se justifie par le grand nombre de victimes demeurant à l’étranger, mais également en raison de la capacité limitée d’accueil du bâtiment Justitia eu égard à ce grand nombre», a-t-elle expliqué. «La mise en œuvre de la webradio est, pour ce procès d’assises, soumise aux conditions suivantes: la webradio se limite à une captation sonore des débats; la diffusion en sera différée de 30 minutes; et la conservation et l’enregistrement de la voix ainsi que des données, y compris celles à caractère personnel, communiquées au cours de l’audience, sont strictement interdits par tout moyen que ce soit et à tout moment que ce soit, sauf pour les besoins de la diffusion différée et à concurrence uniquement du temps du différé, soit 30 minutes en l’espèce.»