Incident à Walibi: Noam reçoit un coup de pied et passe par-dessus la barrière

La sortie à Walibi a viré au cauchemar pour Noam et sa famille. Ce jeune bruxellois de 12 ans a reçu un coup de pied dans le dos quand il faisait la file et a basculé par-dessus les barrières. Résultat: légère commotion et mal de dos.

****** ** ******** **** ** *** ****** ********* ** ********** ** ****** **** *** ***** ** ***** ** ***** ********** ** ** *** *** ******* ** **** *************** ** *** ****** ******** *** *********** ** ***** ******** **** **** ** ** ***** *** ***** ******* ** *** ****** ***** *** ******** ** ******** * **** ** ************* **** ** *** ****** ********* ** **** **** ****** **** ** ******** **** ***** ************ ******* ******** *********** **** ******* ********** ***** *** ***** ********** ***** ** ******* ********* **** *** ****** *** ** ********* ** ******* ******* **** ******* ** *** *********** **** ** ***** ** * ***** ** *** **** ** **** **** ** ************ ****** ******** ** ****** *********** **** ***** *** ***** ** *** ****** ** **** *** ***** ********** ***** ** ***** ** ************************ ********* *********** ************* ******* ** *** ***** ** ** **** ******* *** *** ****** ********* ******* ** * ******* ** ***** ** ******* ********** ****** ** *** ******** ** ** ******* ***** *** ***** ****** ******** ******** *** ****** ********* *** ********** **** ********* ** ** **************** ******** ** ****** ********** ***** ** *** ** ******** ********* ** ****** **** ** **** ** ** ***** *** ********* *** ********* **** ** ************** ************ *** ****** *** *** ******** ** ** ****** *** ******* ** ********** ** ******** ** ********** ** **** ** ***** *** ********* *** ********* * ******* **** ** ************* ********** * ** *** ******** ********* *********** ** ******* ****** *** ******** ********* ** ***** *** ***** ***** **** ** **** ***** ** *** ******* ** ** ******* ** * ***** *** ************ ********************* ******* ** ************ ********** *** ** *********** ** ***** * ******** **************** ** ** ****** **** ************ ******** ** **** *************** ******* ** ******** **** ** ****** ** ******* ********** **** **** ***** ** ******* *** ********* *** **** ** ***** ******** ** ************ ** ********* *** ******** ** ****** **** ********** ******* ** ** ******* ********** *** ********* ********* ** ******* ** * ********* *** ****** ***** ** ** **** ********** ***** ********* ******** *** ** *********** ******************* *** ** ***** **** ** ***** ****** ***** ******* ************ *********** **** ** ****** ** ***** **** *** **** **** **** ********************* ****** ******* *** ** ****** *** ******* ** ******* *********** ** ****** ***** **** ** ************ *** ******* ***** ******** *** *** ***** ********* ***** ** ********** ** ***** ** *** ************* ***** ***** *** ************* ******** *** ***** ** ***** * ****** ******* **** *********** ************* ** ********** ************* ** ******* ** ******** ***** ** ********* ** *** *** ****** ** * ********* ********* **** ** ******** ****** ** ***** ** ********* *** ** ********************** ** ********** *** ******* *** ******** ** ********* **** ***** ****** ** ******* ** *********** ****** ** ** ****** ** ***** **** ******* *** ************* ** ***** ** ****** ** ******* ** ******** *** **** ******** **** ** ********* ** ****** ****** ** ** *** ***** ** ************ ******** ********** *** ************* ** ********** *********** ******** ** *** ***** **** ************* ***** ** ******* ** ******* *** ******* ** ******* ** *********** **** ****** **************** ******** ** ************ ******* ****** ********** * ************ ********** ** ********** **** ** **** *** ************* *********** ** * ********** *** ******** **** ** ** **** ** ****** **************** ** ******* * ***** **** ******** **** ******* ** **** ****************