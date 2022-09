Plusieurs arbres dans les parcs forestois en proie à d’importants stress hydriques

Plusieurs arbres des parcs forestois présentent actuellement de grands signes de faiblesse, dus au dérèglement climatique. Préoccupée, la commune de Forest est tente de trouver, grâce à l’avis de plusieurs experts, les solutions.

En début de semaine, un frêne âgé d’environ 120 ans situé dans le parc de l’Abbaye de Forest a ainsi dû être élagué drastiquement et la zone située à sa base sécurisée par des barrières nadars, afin d’éviter tout accident en cas de chute d’une partie de l’arbre. Il s’agit plus précisément d’un Frêne commun ou Frêne élevé (Fraxinus excelsior). Il mesure 25 mètres de haut et possède deux troncs de trois mètres de circonférence chacun. Un parasite, l’haplopore, est en effet en train de s’y développer au pied. Le risque de rupture dû à ce champignon existe bel et bien et une solution doit donc rapidement être trouvée.

Il ne s’agit malheureusement pas d’un cas isolé. Un autre arbre, également situé dans les jardins de l’Abbaye, un érable de grande ampleur, a dû être encerclé de barrières, car attaqué par un champignon lignivore et présentant des signes de pourritures et des fissures à la base du tronc. L’incurabilité de ces arbres, et dès lors leur abattage, n’a pas encore été confirmée. La Commune de Forest a mandaté plusieurs experts avant de prendre une décision quant au traitement à leur réserver.

Récemment aussi, deux arbres du Parc Duden sont tombés sur la chaussée tandis que cinq peupliers bordant la plaine de jeux de l’Abbaye ont dû être abattus mercredi. Le dérèglement climatique est bien réel et a des conséquences déjà visibles sur notre environnement. Des solutions radicales comme celle de l’abattage ne sont pas prises avec gaieté de cœur mais sont nécessaires pour la sécurité de tous.

« Dans les plans de réaménagement des espaces verts, nous imposons l’introduction de nouvelles essences plus résistantes et davantage prêtes à affronter ces épisodes de sécheresse intenses, et ce afin de garder les arbres comme alliés pour constituer des îlots de fraîcheur, des refuges pour la biodiversité et des symboles du vivant en ville », souligne l’échevin des Espaces verts Alain Mugabo (Ecolo).

« L’action, c’est maintenant car la nature mérite de reprendre ses droits, les citoyens de vivre dans une société plus juste, dignement et dans un environnement sain. Que ce soit en termes de mobilité, de logement, de gestion des espaces verts, d’énergie, d’économie, de santé, de consommation ou encore de justice ; toutes ces thématiques doivent résolument englober la dimension environnementale et climatique. Je suis très préoccupée par la situation de ces arbres, qui nous rappelle, s’il fallait encore le faire, que l’urgence climatique, c’est maintenant et partout », a indiqué la bourgmestre de Forest Mariam El Hamidine (Ecolo).