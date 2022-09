Uccle fait appel aux idées de ses citoyens pour son Plan Climat

La commune d’Uccle lance du 1er au 18 septembre une consultation citoyenne pour permettre aux habitants de proposer des idées d’actions pour lutter contre le dérèglement climatique et ainsi enrichir son Plan climat.

Le deuxième volet participatif est lancé par la commune d’Uccle pour impliquer ses habitants dans la proposition d’actions visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et adapter le territoire ucclois aux changements climatiques. Les trente membres de l’Assemblée citoyenne pour le Climat tirés au sort ont proposé 14 fiches solutions après plus de 40 heures de travail nourries par de nombreux articles scientifiques et avec l’aide d’un bureau d’étude. La commune lance maintenant une boîte à idées pour permettre à tout le monde de s’exprimer.

Du 1er au 18 septembre, tous les Ucclois peuvent soumettre une idée pour alimenter le Plan climat d’Uccle via la plateforme Monopinion : https ://uccle.monopinion.belgium.be/processes/planclimat. Une urne est également placée dans le hall du centre administratif, au 77 rue de Stalle. Une bibliothèque en ligne, une vidéo et un document résumant les émissions de gaz à effet de serre de la commune sont disponibles pour mieux comprendre la situation d’Uccle. Le plan climat sera voté avant la fin de l’année.

« Si on regarde les émissions globales du territoire d’Uccle, l’administration communale c’est 3,8 % des gaz à effet de serre émis, mais une série de solutions pour agir sur ce même territoire sont dans nos mains. Les membres de l’Assemblée citoyenne pour le climat ont abattu un travail incroyable et nous espérons avoir des idées tout autant innovantes de la part de personnes qui n’ont pas eu la chance d’en faire partie » explique Maëlle De Brouwer (Ecolo), échevine du Climat et de l’Énergie d’Uccle.

« L’Assemblée citoyenne pour le climat a permis de dégager des pistes de solutions pour freiner au niveau local les impacts du dérèglement climatique. Avec cette étape de collecte d’idées, tout un chacun peut donner son avis sur un sujet qui nous touche tous. C’est notre expertise d’usage comme citoyen(ne) qui va être mise à profit. On est vraiment dans la co-construction pour le bien de la collectivité et en priorité des plus vulnérables », souligne Perrine Ledan (Ecolo), échevine de la Participation citoyenne d’Uccle.