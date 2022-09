Le marché de la poésie Poetik Bazar de retour à Bruxelles du 23 au 25 septembre

À travers un tas d’activités liées de près ou de loin à la poésie, le marché de la poésie de Bruxelles fait son retour dans la capitale.

Le Poetik Bazar, le marché de la poésie de Bruxelles, sera de retour pour une deuxième édition du vendredi 23 au dimanche 25 septembre au BE-HERE, non loin de Tour & Taxis, annonce vendredi l’organisation. L’événement entend mettre en lumière la poésie contemporaine dans toute sa richesse.

Au programme: un salon qui rassemblera 97 maisons d’édition francophone et néerlandophone venues de Belgique, des Pays-Bas et de France, mais aussi des lectures, des rencontres avec des auteurs, des séances de dédicaces, du slam, du rap et des DJ set.

Divers ateliers

Le Poetik Bazar proposera aussi des ateliers autour de l’écriture rap, de la poésie en langue arabe, du pliage d’origami ou encore de la risographie (mélange entre impression numérique et sérigraphie, NDLR).

Enfin, plusieurs balades proposeront au public de (re)découvrir les quartiers de Laeken et Molenbeek. Un concours de poésie a également été organisé sur les réseaux sociaux durant l’été et les poèmes des gagnants, affichés dans les rues de Bruxelles, pourront être découverts lors d’un parcours poétique.

La première édition du Poetik Bazar, en septembre 2021, avait attiré près de 3.000 visiteurs.