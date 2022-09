La grande kermesse est de retour à Berchem avec un concours Berchem’s Got Talent

La grande kermesse est de retour à Berchem-Sainte-Agathe. Cette année, une grande nouveauté ; le Berchem’s Got Talent qui se déroulera le dimanche 4 septembre à 16h à la place Schweitzer (Jardin des sources).

Le marché annuel est de retour ce samedi 3 septembre à Berchem-Sainte-Agathe avec celui-ci la grande kermesse jusqu’au 7 septembre. Pour cette édition 2022, la commune prévoit une nouveauté : le Berchem’s Got Talent.

Ce concours se veut ouvert aux arts du spectacle et à toute autre discipline artistique, sportive ou culturelle telles que le chant, la jonglerie, l’acrobatie, la danse, des performances sportives… Une dizaine de talents seront sélectionnés et auront la chance de se produire sur scène, en direct et devant un jury. Le jury départagera les 5 derniers finalistes et sélectionnera les 3 meilleurs candidats. Ensemble, les 3 meilleurs candidats repartiront avec des chèques commerces d’une valeur totale de 700 euros.

« Grâce au concours, nous offrons une tribune aux participants leur permettant de s’exprimer, de développer pleinement leur potentiel et de nous faire découvrir leur talent. Nous sommes fiers et impatients de découvrir les talents sur scène ! Le Berchem’s Got Talent se clôture avec un flash mob et un concert », explique Sabrina Djerroud (PS), échevine des festivités.

À noter également, que le samedi, des centaines de brocanteurs videront leurs greniers pour vous proposer de bonnes affaires. Un Village associatif, une exposition ‘Bruxelles ma belle’, des cortèges… viendront également animer cette kermesse.

« La kermesse est sans conteste le rendez-vous incontournable de la rentrée pour les petits et grands. Les forains resteront jusqu’au 7 septembre » conclut Sabrina Djerroud.