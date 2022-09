Grosse déception à Anderlecht, défait par La Gantoise: «Ce n’était pas un bon match»

Vidéos

Déjà battus dans le derby bruxellois face à l’Union Saint-Gilloise, les Anderlechtois ont craqué à domicile face à La Gantoise.

Retour sur la défaite d’Anderlecht face à La Gantoise (0-1, but de Cuypers sur penalty à la 69e minute de jeu) avec les réactions de trois acteurs de cette rencontre, dont deux Anderlechtois évidemment déçus…

Wesley Hoedt (Anderlecht) : « Nous avons joué un match plutôt correct, mais nous ne leur avons pas fait assez mal. Certes, il y a eu de bonnes intentions, mais c’était insuffisant. Le penalty pour Gand ? Je n’ai pas bien vu la phase. L’arrivée probable de Jan Vertonghen ? C’est surtout un joueur qui devrait renforcer l’équipe, plutôt qu’un concurent ».

Zeno Debast (Anderlecht) : « Ce n’était pas un bon match. Pour gagner, il faut marquer au moins un but. Eh bien, ça a manqué. Nous avons eu peu d’occasions, mais nous en avons tout de même eu quelques-unes. Pour nous imposer, il aurait fallu nous montrer plus précis devant. De manière générale, il faut plus de courses dans le dos et plus de possibilités, mais ce n’était pas un bon match de manière générale des deux côtés. Jan Vertonghen ? J’espère qu’il nous apportera beaucoup. Je suis jeune et j’ai vraiment envie de travailler avec lui ».

Vadis Odjidja (La Gantoise). « On encaissait trop de buts, il y avait trop d’erreurs individuelles depuis le début de la saison. Le coach nous avait demandé davantage d’envie et de volonté sur le plan défensif. C’était une de nos forces la saison dernière. Eh bien, ce jeudi soir, nous n’avons quasiment rien concédé. Nous avons donné notre vie. En marquant donc un seul but, cela a suffi pour nous imposer sur la pelouse du RSCA. Mais soyons honnêtes, si c’était solide sur le plan défensif, il manquait un peu de folie devant ».

Le VAR annule ce but gantois