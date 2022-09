Le Procureur général de Bruxelles redemande la nomination d’un Procureur du Roi

Le fait qu’aucun magistrat n’a encore été nommé pour remplacer l’ancien Procureur du Roi de Bruxelles est «indigne d’un État de droit», a déclaré le Procureur général de Bruxelles, lors de l’audience de rentrée de la cour d’appel de Bruxelles.

Le Procureur avait déjà insisté sur ce problème lors de la précédente rentrée judiciaire. Un an plus tard, il fait le constat que le dossier semble toujours «bloqué» et déplore le manque d’action au niveau législatif.

Jean-Marc Meilleur, l’ancien Procureur du Roi de Bruxelles, a mis fin à son mandat le 1er avril 2021, pour débuter une nouvelle carrière dans le secteur privé. Depuis, l’ancien chef de corps francophone est remplacé par son adjoint néerlandophone. Mais la loi actuelle ne permet pas à ce dernier d’être nommé à ce poste en vertu d’une loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire. Une modification législative est donc nécessaire. En septembre 2021, le Procureur général Delmulle avait affirmé, dans son discours de rentrée judiciaire, que le pourvoi du poste vacant de Procureur du Roi était «nécessaire et urgent».

«Ma question a été reprise par le ministre de la Justice qui, avec la détermination nécessaire, a entamé des négociations au sein du gouvernement. Aujourd’hui, cependant, nous sommes un an plus tard et il n’y a aucun résultat concret. Il semble que le dossier ait été, ce que l’on appelle communément, «bloqué» au sein du gouvernement. Je suis donc obligé de réitérer publiquement ma demande de trouver une solution de toute urgence à ce sujet», a déclaré le magistrat.

«Il est absolument irresponsable que le plus grand et le plus important parquet du pays fonctionne déjà depuis un an et demi sans chef de corps nommé, et qu’au sein du gouvernement, un arrêt de la Cour Constitutionnelle ait été ignoré de facto», a poursuivi Johan Delmulle. En effet, par un arrêt du 30 juin 2014, la Cour Constitutionnelle a annulé l’article de la loi stipulant que le Procureur du Roi et l’Auditeur du travail de Bruxelles doivent être de langue française, avec connaissance approfondie du néerlandais. Selon la Cour, il n’est pas raisonnablement justifié qu’une personne ayant obtenu son diplôme en néerlandais ne soit pas éligible à ces deux postes.

Le Procureur général a par ailleurs fait remarquer que le mandat de l’actuel Auditeur du travail de Bruxelles se termine le 15 avril 2023 et qu’il faudra également le remplacer. Des magistrats néerlandophones bilingues devraient pouvoir être éligibles au poste, selon lui. «De telles situations d’incertitude et de négligence sont indignes d’un État de droit. Je me tourne donc maintenant vers le Parlement pour qu’il prenne une initiative législative dans ce domaine», a-t-il conclu.