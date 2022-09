C’est parti pour une nouvelle édition de l’Uckel’Air au parc de Wolvendael à Uccle

Le parc de Wolvendael accueille, du vendredi 2 au dimanche 4 septembre 2022, une nouvelle édition de l’Uckel’Air. Cet événement tendance à la fois urbain et en pleine nature revient avec une nouvelle formule !

Ce festival, qui sonne la fin de l’été, renforce sa visibilité et son attractivité avec deux jours de plus que les éditions précédentes. Sa philosophie évolue également : Uckel’Air se veut plus festif, rassembleur et intergénérationnel en concentrant, sur un seul et même week-end, des activités de loisirs qui correspondent aux attentes et envies de tous, la présentation de plusieurs services communaux et la traditionnelle Brocante des enfants. Parmi les activités proposées : apéro musical animé par des DJs de renom (T-kila & Sax, Maya Cox…), démonstrations de sport, ateliers ludiques, créatifs, musicaux et scientifiques, structures gonflables géantes, initiation au cirque, customisation de vêtements et casquettes, battle de danse, photo booth… ainsi que des concerts live d’artistes Hip-hop & electro locaux et internationaux (Eddy Ape, Peet, Frenetik…). Les festivités se clôtureront le dimanche 4 septembre dès 9h00 avec la traditionnelle Brocante des enfants. Une bonne occasion pour les marchands en herbe et leurs parents de vendre, d’échanger ou d’acheter des jouets, des jeux vidéo, des CD, des livres, des vêtements…

Une nouvelle formule

« Avec cette nouvelle formule plus diversifiée, plus dynamique et plus riche en termes de propositions, nous souhaitons permettre à chacun de vivre, entre amis ou en famille, des moments de détente dans un cadre qui se prête parfaitement pour ce type d’événement. Uckel’Air est également un véritable coup de projecteur sur les compétences et la proactivité des services communaux », commente Valentine Delwart, Échevin de la Jeunesse d’Uccle.

« Nous sommes fiers au Service Ucclois de la Jeunesse de faire d’Uccle une commune qui bouge. Uccle est une commune où les jeunes se sentent bien, une commune où de nombreuses activités sont mises en place afin qu’ils puissent s’épanouir et évoluer dans un cadre convivial », ajoutent Aurélie Czekalski, Présidente du Service Ucclois de la Jeunesse (SUJ) et Yannick Franchimont, Administrateur-délégué.

L’Uckel’Air se déroule du vendredi 2 septembre 18h00 au dimanche 4 septembre 18h00 au Parc de Wolvendael (niveau guinguette Woodpecker). Entrée gratuite. Événement organisé en collaboration avec l’ASBL "Service Ucclois de la Jeunesse", plusieurs services communaux (Manifestations Publiques, Action Sociale, Culture, Solidarité Internationale), la ginguette Woodpecker et Kurated by.