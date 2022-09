Voici les pistes bruxelloises pour diminuer la facture énergétique

Le montant de la facture d’énergie ne cesse de grimper. Après un Codéco spécial, le gouvernement bruxellois s’est réuni et s’est accordé sur une série de mesures pour soulager au mieux les administrations publiques et les commerçants.

La flambée du prix de l’énergie fait trembler la population et les administrations qui voient la facture énergétique s’alourdir à une vitesse vertigineuse. Le fédéral a présenté ses mesures pour atténuer l’impact. Le gouvernement bruxellois s’est réuni ce jeudi pour trouver des aides supplémentaires. Les mesures concernent principalement les administrations publiques (communes, bâtiments, monuments, écoles, bibliothèques, personnel) et les commerçants. Voici ce qui est proposé dans la note votée par le gouvernement.

Établissements

La sobriété est demandée au niveau collectif, à commencer par les établissements. Les enseignes lumineuses devront s’éteindre une heure après la fermeture des commerces. Les plages horaires des publicités lumineuses seront limitées de 1h à 6h du matin. Un moratoire sur l’installation d’écrans lumineux à vocation commerciale situés dans l’espace public et les stations de transports en commun, ainsi que, après analyse d’impact, retrait progressif des écrans existants sera décidé.

Les commerces chauffés et climatisés devront garder leurs portes fermées pour éviter un gaspillage d’énergie. Les meubles réfrigérés des surfaces commerciales devront être fermés dès 2023. Enfin, fini les chaufferettes dans l’espace public, il faudra boire un verre à l’intérieur ou s’habiller chaudement.

Exemplarité

Chacun devra faire des efforts et les pouvoirs publics n’y échapperont pas. L’éclairage des bâtiments publics sera limité : extinction des lumières à l’intérieur et à l’extérieur dès 22h et lors d’inoccupation.

Plus d’éclairage de 1h à 6h du matin des monuments, des réverbères, des bâtiments administratifs et de l’éclairage saisonnier à caractère décoratif. Sibelga, Bruxelles Mobilité et Bruxelles Environnement doivent faire des propositions avec les bourgmestres pour réduire l’éclairage public tout en maintenant la sécurité et l’ordre public.

Limitation du chauffage des locaux occupés : chauffer jusqu’à 19ºC maximum pour les locaux publics occupés et activation de la climatisation pour refroidir jusqu’à 27ºC. La température doit diminuer d’au moins 2ºC durant l’inoccupation quotidienne nocturne. La température ne peut dépasser 15ºC si la durée d’inoccupation dure 24h à 47h, est égale ou supérieure à 24 heures et inférieure à 48 heures et fixée au maximum à 8ºC lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à 48 heures.

Optimisation des déplacements et limitation de l’usage de véhicules thermiques. Le personnel sera sensibilisé à l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Communication

Parallèlement à la campagne de communication fédérale « J’ai un impact », la Région entend la compléter avec une campagne de communication sur Renolution. Pour rappel, le gouvernement bruxellois a déjà activé plusieurs mesures comme 20 millions d’euros aux CPAS pour soutenir les ménages, l’automatisation et l’élargissement du statut de client protégé, le renforcement du soutien à la rénovation énergétique du bâti via les primes Renolution et la fourniture garantie pour assurer un accès à l’énergie et au tarif social.

« Ce ne sont pas des réponses immédiates mais ce sont des réponses qui porteront leurs fruits sur la durée », a déclaré le ministre-président Rudi Vervoort (PS) au micro de BX1. « On espère qu’au niveau européen se prenne une décision d’un contrôle sur un marché devenu complètement fou. »

Dans le journal de samedi, le ministre de l’Énergie Alain Maron (Ecolo) reviendra en détail sur les mesures prises et leur application. Ce dernier a été chargé de consulter les partenaires sociaux pour proposer une révision du cadre légal avec des mesures de sobriété.

« La situation est intenable ou va le devenir pour une large part de la population. Nous devons trouver des solutions urgentes et, d’autres plus structurelles pour protéger les ménages et garantir à chacun de pouvoir se chauffer, se loger, se nourrir », a-t-il twitté.