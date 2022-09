Drame à Uccle: un homme victime d’un tir par arme à feu dans le parc Wolvendael

Un homme a été victime d’un tir par arme à feu lundi soir, dans le parc Wolvendael à Uccle, a indiqué le parquet de Bruxelles jeudi, confirmant une information de la Dernière Heure. Un suspect, âgé de 34 ans, a été arrêté.

« Nous pouvons confirmer que, le 29 août 2022 vers 20h00, des policiers se sont rendus au parc Wolvendael à Uccle, appelés pour plusieurs coups de feu. Une fois sur place, ils ont trouvé un homme allongé sur le sol avec une blessure à la tête. La victime a été emmenée à l’hôpital où elle a été déclarée en état de mort cérébrale », a déclaré le parquet de Bruxelles.

« Le parquet a été informé et a ordonné une instruction judiciaire. Le laboratoire de la police fédérale et un médecin légiste ont été requis, et le juge d’instruction ainsi que le parquet se sont rendus sur les lieux. Un suspect, un homme de 34 ans, a été entendu par le juge d’instruction et placé sous mandat d’arrêt pour tentative de meurtre », a poursuivi le parquet. « L’enquête judiciaire est en cours pour établir les circonstances exactes des faits », a-t-il ajouté sans souhaiter faire davantage de commentaires.

Selon la Dernière Heure, des frères jumeaux âgés d’une trentaine d’années sont allés dans le parc lundi soir pour commettre un double suicide à l’aide d’une arme à feu. Le premier a tiré sur le second, mais n’a pas retourné l’arme contre lui après, comme prévu. Il a été arrêté ensuite, tandis que son frère a été admis à l’hôpital dans un état grave.