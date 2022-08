Burgess s’en prend à l’arbitre: «Il m’a dit que j’étais le pire défenseur»

Le défenseur de l’USG a partagé les propos que l’arbitre Jonathan Lardot aurait tenus à son encontre durant le match.

L’Union n’a pas réussi à faire tomber l’Antwerp ce mercredi soir, s’inclinant 4-2 au Bosuil en plus d’avoir fini la rencontre à neuf contre onze. À l’issue de la rencontre, Christian Burgess s’est exprimé au micro d’Eleven et a eu des propos qui vont beaucoup faire parler ces prochains jours.

Le défenseur unioniste a évoqué le rôle de l’arbitre Jonathan Lardot dans ce match, estimant qu’« il a eu un énorme rôle » en « distribuant des cadeaux » aux Anversois. « Quand tu entends l’arbitre te dire que tu es le pire défenseur central qu’il ait jamais vu, tu te demandes ce qu’il peut bien se passer dans sa tête. Il est censé rester impartial. Ce n’est pas agréable d’entendre ça quand tu joues au foot et que tu essaies d’être compétitif. »

Le journaliste relance Burgess sur les propos de l’arbitre, lui demandant de confirmer ses dires. « Oui, il l’a vraiment dit. C’est incroyable. En seconde période, on est battu 4-2 en étant à neuf, et il n’a que ça à me dire. Je ne suis pas content et je voulais le faire savoir. »

Eleven a tenté d’avoir la version de Jonathan Lardot, mais ce dernier n’a pas voulu s’exprimer.