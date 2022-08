Anderlecht sur le point de réaliser un énorme coup ? Les Mauves ciblent Vertonghen!

Anderlecht veut faire venir Jan Vertonghen en Belgique. Les négociations avec le Diable rouge sont en cours, mais un accord n'a pas encore été trouvé. Vertonghen est sur la touche à Benfica et veut absolument participer à la Coupe du monde au Qatar.

Chaque grand club va avoir son Diable rouge, semble-t-il. Après Toby Alderweireld et Dedryck Boyata, Jan Vertonghen reviendra-t-il aussi en Belgique ? Anderlecht veut faire venir l’international record des Diables rouges à Bruxelles. Les pourparlers avec Benfica et Vertonghen ont déjà commencé, mais il n’y a pas encore d’accord entre toutes les parties.

Vertonghen a peu de chances de jouer à Lisbonne, au Benfica, sous la direction du nouvel entraîneur Roger Schmidt. Il n’est donc pas illogique que Vertonghen cherche une solution, surtout à l’approche de la Coupe du monde au Qatar en décembre. Vertonghen veut dire adieu aux Diables rouges en beauté. Anderelcht pourrait donc être une excellente alternative pour le défenseur de 35 ans. Cependant, Vertonghen devra être prêt à renoncer à une grande partie de son salaire.

En cas de transfert, Anderlecht gagnerait en maturité et en métier dans sa défense. Un superbe apprentissage pour les jeunes Zeno Debast et Hannes Delcroix. Le jeune vestiaire de Mazzù gagnerait un vrai leader avec ce coup. En se qualifiant pour la première fois depuis quatre ans pour la phase de groupe de la Conference League, Anderlecht est également assuré d’obtenir six matches supplémentaires. Avec seulement Debast, Hoedt et Delcroix, la défense à trois de Mazzù est plutôt mince. Sardella et Kana sont les alternatives, mais il va sans dire qu’Anderlecht aurait besoin de quelque chose à ce poste. Même si Mazzu décide de passer à une défense à quatre, il aurait un vrai arrière gauche en Vertonghen. Plus tôt cet après-midi, Anderlecht a déjà renforcé son milieu de terrain en acquérant Amaodou Diawara de l’AS Roma et il semble vouloir ajouter un défenseur central à cette liste au Lotto Park.

Tout comme Boyata et Alderweireld, Jan Vertonghen est parti jeune à l’étranger, passant du Germinal Beerschot à l’Ajax à l’âge de 14 ans et ferait également ses débuts dans la compétition belge à 35 ans.